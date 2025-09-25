27일부터 사계절 테마파크로 운영되는 양재천 수영장에 ‘가을꿈놀이터’ 운영 바이킹과 워터볼, 꼬마기차와 핸드보트, 에어바운스(4종) 등 신나는 놀이 체험 10월 26일까지 매주 화~일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영, 개장일에는 50% 할인도

[헤럴드경제=박종일 선임기자] “양재천의 가을의 정취를 만끽하며 가족이 함께 즐거운 추억 쌓길 바랍니다”

전성수 서울 서초구청장이 지난 여름 큰 사랑을 받았던 양재천 수영장을 가을을 맞아 27일부터 어린이 테마파크인 ‘가을꿈놀이터’로 운영한다며 한 말이다.

‘가을꿈놀이터’는 총 6400㎡ 규모의 기존 수영장 부지와 시설을 활용한 다양한 놀이시설과 휴식공간으로 구성됐다.

특히 입구에는 16인승 미니 바이킹과 꼬마 기차가 설치돼 방문객들의 시선을 사로잡고, 아이들에게 인기 있는 놀이기구인 에어바운스를 기존 2종에서 4종으로 확대해 아이들에게 한층 다채로운 즐거움을 선사할 예정이다.

또 어린이풀·유수풀은 각 장소의 특징을 이용한 체험공간으로 꾸며졌다. 어린이풀에서는 물 위를 데굴데굴 굴러다니는 워터볼과 꼬마보트를 체험할 수 있고, 유수풀에서는 이지롤러를 즐길 수 있다.

이외에도 ▲트램폴린 ▲편백놀이터 ▲에어시소 ▲에어바이킹 등 총 14종의 놀이기구를 곳곳에 마련해 어린이들에게 풍성한 체험거리를 제공한다.

지난해 큰 호응을 얻었던 개별 휴식공간 ‘서초 그린하우스’와 라탄 소재 야외 휴게소파도 변함없이 운영한다. 매점, 공용 실내 휴게실, 화장실 등 편의시설을 함께 갖춰 이용객들이 활동 중에도 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 어린이들의 경우 사고의 위험이 높은 만큼, 안전요원들을 시설 곳곳에 배치해 쾌적하고 안전한 운영을 도울 예정이다.

2025년 ‘가을꿈놀이터’는 10월 26일까지 운영되며, 운영 기간은 화~일요일 오전 10시부터 오후 5시까지로 매주 월요일과 추석 당일은 휴무다. 입장료는 서초구민 1000원, 타 구민 2000원이며 이용료는 시설별 상이하다.

모든 놀이시설을 이용할 수 있는 1만원대 종합권도 판매한다. 특히 개장일인 9월 27일에는 입장료 50% 특별 할인이 적용돼 더욱 많은 주민이 즐길 수 있을 것으로 기대된다.

한편 양재천 수영장은 계절 맞춤형 사계절 테마파크로 운영되고 있다. 봄에는 ‘봄봄 놀이터’, 여름에는 ‘양재천 수영장’ 가을에는 ‘가을꿈놀이터’, 겨울에는 ‘겨울철 눈놀이터’로 탈바꿈해 방문한 주민들에게 다채로운 즐거움을 선사하고 있다.

전성수 서초구청장은 “여름 무더위를 식혀주었던 양재천 수영장이 가을을 맞아 우리동네 ‘가을꿈놀이터’로 탈바꿈했다”며 “가을 정취를 만끽할 수 있는 ‘가을꿈놀이터’에 온 가족이 오셔서 즐거운 추억을 쌓고 가시길 바란다”고 말했다.