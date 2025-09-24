[헤럴드경제=김보영 기자] 최근 국내에서 20~40대 대장암 환자들이 급증하고 있다. 우리나라 20~49세 대장암 발병률은 인구 10만명당 12.9명으로, 조사 대상 42개국 가운데 가장 높다. 국내 전체 대장암 발생률도 갑상선암에 이어 두 번째로 많다.

대장암의 위험성은 초기 증상이 거의 없다는 점에 있다. 대장암은 대개 양성 용종에서 시작되는데, 조기에 발견하면 완치율이 90%를 넘지만 다른 장기로 전이된 후에는 생존율이 10% 수준으로 급격히 떨어진다. 전문가들이 정기 검진의 중요성을 강조하는 이유다.

대장암의 대표 증상으로는 혈변이 꼽히지만, 보다 미묘한 신호들도 있다. 브리스톨의 라곰 클리닉의 전문의인 잭 오그던 박사는 최근 데일리메일을 통해 통증 없이 나타나는 조용한 징후 5가지를 제시했다. 그는 “조용한 징후들을 인지하면 생명을 구할 수 있다”며 “미묘한 변화에 주의를 기울이고 신속하게 대처하는 것이 대장암을 예방하는 최선의 방법”이라고 설명했다.

간과하기 쉬운 대장암의 조용한 신호 5가지

오그던 박사에 따르면 흔히 간과되는 첫번째 신호는 철분 결핍성 빈혈이다. 대개 피부가 창백하게 변하거나 원인을 알 수 없는 피로감 등의 증상으로 나타난다. 이는 종양에서 출혈이 일어나 철분 손실이 발생하고 염증이 생겨 철분 흡수를 방해하는 단백질이 생성되기 때문이다. 이로 인해 흉통, 심계항진, 두통, 현기증과 같은 증상이 일어나기도 한다.

두 번째로 변비나 설사가 반복되거나 갑자기 변이 가늘어지는 것도 대장암 징후 중 하나다. 연필처럼 가는 대변은 종양이 결장 내부를 좁혀 대변을 가느다란 모양으로 압축하고 있다는 지표일 수 있다. 평소보다 현저히 가늘어진 대변이 지속적으로 나온다면 반드시 전문의 상담을 받아봐야 한다.

또한 식단을 바꾸거나 운동을 하지 않았는데도 체중이 줄어드는 것도 살펴봐야 할 신호다. 이러한 체중 감소는 대개 미묘하고 점진적으로 일어나는데, 종양이 영양소 흡수를 방해하거나 신체의 대사 과정에 영향을 미치기 때문에 발생할 수 있다.

네 번째 징후는 지속적인 복부 팽창과 복부 불편감이다. 이는 종양으로 인한 장 폐색이나 소화 기능 저하와 관련이 있을 수 있다. 오그던 박사는 “복부에 경련이 일어나거나 조금만 먹어도 금세 포만감을 느끼는 증상이 나타날 수 있다”고 설명했다.

마지막으로 대변에 피가 섞여 나오는 경우도 경계해야 한다. 대변이 진한 붉은색이나 검은색이라면 암으로 인해 장의 위쪽 부분에서 출혈이 일어나고 있다는 신호일 수 있다. 다만 검은 혈액은 육안으로 확인하기 어려워 대변 검사에서만 발견할 수 있다고 오그던 박사는 설명했다.

50세 이상 성인은 5년에 1번 대장내시경 검사 받아야

대장암은 작은 신호라도 놓치지 않고 조기에 대응하는 것이 중요하다. 특히 대장내시경 검사는 현재 가장 확실한 진단법으로 인정받고 있다. 검사 과정에서 발견된 용종을 즉시 제거할 수 있어 진단과 예방을 동시에 달성할 수 있다는 장점이 있다. 의료진에 따르면 초기에 용종을 제거하면 대장암 발생률을 70~90%, 사망률을 50%까지 감소시킬 수 있다.

50세 이상 성인은 증상이 없더라도 최소 5년에 한 번은 대장내시경 검사를 받는 것이 바람직하다. 염증성 장질환 병력이 있거나 1cm 이상 또는 다발성 용종이 발견된 경우에는 1~3년 간격으로 추적 검사가 필요하다. 가족력이 있는 경우라면 더 이른 시점부터 면밀한 검진을 받아야 한다.

전문가들은 가공육 섭취를 줄이고 채소·과일·통곡물 등 식이섬유가 풍부한 식단을 유지할 것을 권장하며 “건강한 식단과 더불어 평소 몸의 작은 신호를 놓치지 않는 관심이 가장 확실한 예방”이라고 조언했다.