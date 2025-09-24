[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 신라호텔이 국가 행사를 이유로 일부 결혼식을 일방적으로 취소해 논란이 일자 예식 비용 전액을 지원하기로 한 것으로 전해졌다.

24일 업계에 따르면 서울 신라호텔은 오는 11월 초 서울 신라호텔에서 국가 행사가 열리게 되면서 일부 예식 일정을 취소하고 고객들에게 일정 변경을 안내했다.

이 과정에서 결혼식이 취소된 고객에게 원하는 날짜로 결혼식을 옮기고 식대·시설 이용료 등 예식비 전액을 지원하겠다는 방침을 전달했다.

해당 날짜에 예식을 잡은 한 예비부부는 예식 일정을 내년 3월로 연기하면서 약 1억6000만원 상당의 비용을 호텔이 전액 부담하기로 한 것으로 알려졌다.

호텔업계에서는 예식비 전액을 호텔 측이 부담하는 경우는 이례적이며 동시에 파격적이라는 평가가 나온다. 호텔신라가 브랜드 가치와 고객과의 신뢰를 지키기 위해 과감한 결정을 내렸다는 해석도 나온다.

앞서 서울 신라호텔은 최근 일부 예약자들에게 “11월 초 국가 행사가 예정돼 있어 부득이하게 예약 변경 안내를 드리고 있다”며 예식 일정 취소 사실을 통보했다.

국가 행사에 대한 구체적인 내용은 밝히지 않았지만 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 사안이 아니냐는 추측이 나왔다.

APEC 정상회의에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 참석할 예정이다.