매출채권 팩토링 등 지원 교육·의료·금융기관 간 상생모델 기대

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] BNK부산은행은 24일 동아대학교, 동아대학교병원과 ‘동반성장 및 상생금융 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 방성빈 부산은행장을 비롯해 이해우 동아대학교 총장, 안희배 동아대학교병원장 등 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 대학 및 병원 협력업체들의 안정적인 자금 운용과 경쟁력 강화를 지원하기 위한 것이다. 협약에 따라 부산은행은 매출채권 팩토링을 통해 동아대와 동아대병원에 유동성을 지원할 계획이다. 매출채권 팩토링은 기업이나 기관이 재화나 서비스 제공을 통해 발생한 외상매출채권 대금을 거래처에서 지급하기 전 현금화하는 단기금융상품이다.

부산은행은 이를 통해 교육·의료기관과 지역 금융기관이 함께하는 새로운 기업 상생 모델이 마련될 것으로 보고 있다. 또 부산은행은 동아대학교와 동아대학병원 임직원, 외국인 학생 및 근로자들에게 맞춤형 우대 금융 서비스를 제공할 예정이다.