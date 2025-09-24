해외사업부 ‘루벤티스 메디체인’ 출범 딜로이트·이지메디컴·LG-D 임원 영입

물류솔루션 기업 루벤티스(대표 오상규)가 ‘AI 기반 병원물류 플랫폼’을 구축해 해외시장에 본격 진출한다.

이 회사는 해외 병원프로젝트와 해외사업 전문가들로 구성된 신사업부 ‘루벤티스 메디체인’을 출범시켰다고 23일 밝혔다.

병원경영과 물류통합 분야에서는 이지메디컴 CEO와 UAE 왕립병원 COO를 역임한 최재훈 부회장이 참여한다. 루벤티스 메디체인의 기획과 해외 병원프로젝트 개발, 영업·마케팅을 총괄하게 된다.

해외사업과 솔루션 고도화 부문에는 LG디스플레이 CISO 출신의 문영순 부사장이 합류한다. 풍부한 해외사업 경험을 기반으로 시장개척과 솔루션 체계화를 이끌기로 했다.

맞춤형 AI모델 개발은 딜로이트 AI비즈니스 컨설팅파트너 출신의 권민오 상무가 맡게 된다. 루벤티스의 AI경쟁력 강화를 담당한다.

루벤티스는 최근 경량 AI모델과 엔터프라이즈 AI모델을 개발해 스톡플로우 서비스모델 및 업종별 맞춤형 AI서비스를 준비 중이다. 병원물류의 수요예측 기반의 발주시스템 서비스 준비를 마쳤다.

두 모델이 적용된 스톡플로우 AI는 국내외 SaaS 고객 대상 테스트를 거쳐 2026년 공식 출시될 예정이다. 병원의 재고 및 안전재고 관리의 효율성을 극대화해 병원물류의 혁신을 가속화할 것으로 기대된다. 단순 WMS(창고관리시스템) 수준을 넘어 병원물류 전체의 효율화와 지능화를 실현한다는 게 루벤티스의 목표다.

루벤티스 오상규 대표는 “전문가들의 역량 결합을 통해 병원물류 전 과정을 하나의 통합플랫폼에서 지능화하겠다. 모듈형 구조를 통해 고객맞춤형 병원물류 서비스를 제공하는 마스터플랜을 완성해가고 있다”며 “차세대 병원물류인 루벤티스 메디체인을 세계화해 지능형 전환을 선도하겠다”고 했다.