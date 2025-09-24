외식업계의 치열한 경쟁 속에서 자영업자들의 실질적인 성장을 돕기 위한 거북이꿈 인큐베이팅 센터가 첫발을 내디뎠다. 최근 진행된 1기 모집에서 수백 명의 점주와 예비 창업자들이 지원하며, 조기 마감되는 등 뜨거운 반응을 보이며 시장의 높은 관심을 입증했다.

지원 브랜드는 1차 내부 평가를 거친 뒤, 실제 매장을 방문하고 대표자와 직접 면담을 진행하는 심층 검증 절차를 밟게 된다. 단순한 서류 심사에 그치지 않고 현장을 직접 확인하며 대표자의 비전과 실행 의지를 함께 살피는 과정이다.

이번 성과의 배경에는 거북이꿈만의 전략적 마케팅이 있었다. 사업 기획 단계부터 메타 광고를 활용한 정밀 타깃 마케팅, 현장 중심의 스토리텔링 콘텐츠 및 고객 행동 동선에 최적화된 UI&UX 기반 홈페이지, 그리고 브랜드 신뢰도를 강조한 메시지가 폭발적인 관심을 이끌어냈다. 특히 지원자 전원이 온라인 홍보를 통해 센터 소식을 접했다는 점에서, 이번 모집이 단순한 이벤트가 아니라 ‘마케팅 실행력’이 곧 성과로 직결된 사례로 평가된다.

거북이꿈 인큐베이팅 센터는 기획, 마케팅, R&D, 운영관리, 물류, 영업, 경영지원 등 7개 전문팀이 유기적으로 협력해 외식업 전반을 아우르는 맞춤형 컨설팅을 제공한다. 특히 단순 교육을 넘어 매장 운영과 수익 창출에 직결되는 ‘브랜드 실전형 인큐베이팅’을 도입해 기존 창업 지원 프로그램과의 차별화를 꾀했다.

이 토털 지원 시스템은 메뉴 개발부터 마케팅 전략, 운영 개선, 물류 및 공급망 관리까지 원스톱으로 지원하며, 잠재력 있는 외식업 매장을 발굴해 지속가능한 프랜차이즈로 성장시키는 것을 목표로 한다.

업계 한 관계자는 “거북이꿈이 시도한 인큐베이팅 센터 모델은 단순한 창업 교육이 아니라 브랜드 운영 전반에 필요한 솔루션을 전방위적으로 제공한다는 점에서 자영업자들에게 실질적인 도움을 줄 것”이라고 평가했다.

거북이꿈은 이번 1기 모집 성과를 바탕으로 전국 단위로 인큐베이팅 센터를 확대해, 더 많은 자영업자들이 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다. 거북이꿈 관계자는 “앞으로도 자영업자와 함께 성장하는 파트너로서 현장의 목소리에 귀 기울이며, 지속적인 혁신을 이어가겠다”고 전했다.