“대한민국의 교육관련 우수기관/기업 및 브랜드를 공모합니다”

헤럴드미디어그룹이 지난 2006년부터 시행해 온 ‘대한민국 외국어교육산업대상’을 확대한 대한민국 교육산업대상은 우수한 교육서비스를 제공하고 있는 교육관련 기관/기업을 부문별로 시상함으로써 교육소비자에게는 검증된 양질의 교육을 받을 수 있는 기회를 제공하고, 기관/기업에게는 교육프로그램 및 제품에 대한 경쟁력확보와 지속적인 개발동기를 부여하기 위하여 제정된 상입니다.

대한민국 교육산업대상은 기업의 교육적 책임에 대한 사회적기여 및 기업이미지, 신뢰도 향상을 위해 헤럴드경제와 코리아헤럴드가 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관합니다.

본 대상의 상세내용은 아래와 같으니 교육관련기업/기관/브랜드는 많은 관심과 지원 바랍니다.

- 아 래 -

시상명 : 제20회 대한민국 교육산업대상

주 최 : 헤럴드경제, 코리아헤럴드

주 관 : 월간 파워코리아

- 일 정

응모신청 : 2025. 9. 29(월) ~ 2025. 12. 12(금)

서류심사 : 2025. 9. 29(월) ~ 2025. 12. 19(금)

최종발표 : 2026. 1. 9(금) 헤럴드경제 지면

- 시 상 식 -

시상식 : 2026. 1. 9(금) 15:00~16:30 예정

장 소 : 프레스센터 20층 내셔널프레스룸

참가대상 : 수상기관 대표 및 임직원

- 수상 부문 -

- 국회교육위원회 위원장상 : 5개 기업/기관/브랜드

* 신문, 영문잡지 게재(해외배포)

- 종합대상 : 1개 기업/기관/브랜드

- 각 분야별 대상 : 약 40 기업/기관 (대기업 10, 중소 30)

- 기 타 -

자세한 내용은 헤럴드 홈페이지, 주관사 월간 파워코리아 홈페이지(영문) 및

파워코리아데일리 홈페이지(국문)을 참조하시기 바랍니다.