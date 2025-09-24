고교 진학 예정 학생·학부모 대상, 고교 선택 지원과 맞춤형 입학 정보 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 오는 10월 18일 오전 10시부터 오후 5시까지 구청 내 다목적 강당, 제2회의실, 사내아카데미에서 ‘2026학년도 고교 진학정보 박람회’를 개최한다.

이번 박람회는 고등학교 진학을 앞둔 중학생과 학부모에게 입학 정보를 폭넓게 제공, 학생 개개인의 적성과 진로에 맞는 고교 선택을 지원하기 위해 마련됐다.

행사에는 일반고 7개교, 자율형 사립고 1개교, 특성화고 2개교 등 총 10개 지역 내 고등학교가 참여한다.

주요 프로그램은 ‘2028 대입전형과 고등학교 선택’ 특강, 고등학교별 1:1 입학 상담부스 운영 및 입학설명회로 구성된다.

먼저 특강은 오전 10시 사내아카데미에서 동국대사범대학부속영석고 김용진 교사가 진행한다. 이번 강연에서는 고교학점제, 내신 5등급제 등 변화하는 대입 제도에 따른 고등학교 선택 전략과 입학정보를 전달한다.

이어 낮 12시부터는 구청 2층 다목적강당에서 1:1 입학 상담부스가 운영되어 학생과 학부모가 교사와 직접 만나 학교별 특성과 교육과정에 대해 맞춤형 안내를 받을 수 있다.

마지막으로 오후 1시부터는 제2회의실과 사내아카데미에서 참여 고등학교 입학 담당자가 직접 학교별 교육과정과 입학 전형을 소개하고 질의응답을 진행한다.

박람회 참여 신청은 23일부터 구 누리집을 통한 온라인 접수로 가능하고, 당일 현장 접수도 진행된다.

이필형 동대문구청장은 “이번 박람회가 변화하는 교육 환경 속에서 학생과 학부모가 올바른 정보를 얻고 자신에게 맞는 학교를 선택하는 데 큰 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구 차원에서 다양한 교육 지원 프로그램을 마련해 학생들의 진로 탐색과 성장을 돕겠다”고 말했다.