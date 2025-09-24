‘타이레놀 자폐위험’ 주장한 트럼프에 근거 댄 전문가 과거 관련 재판서 “신뢰할 수 없다”며 증언 배척 증언 대가로 2억원 넘게 받아 논란

[헤럴드경제=도현정 기자]최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐아 출산 위험을 높인다고 주장하면서 근거로 제시한 전문가에 대해 신뢰성 논란이 일고 있다.

23일(현지시간) 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 행정부는 해열진통제 타이레놀의 주성분인 아세트아미노펜의 자폐증 유발 위험성을 경고하면서, 하버드대 공중보건대학원 학장인 안드레아 바카렐리의 의견을 근거로 들었다.

바카렐리 학장과 연구진은 아세트아미노펜과 자폐 연관성을 다룬 기존 연구 46건을 분석해 지난달 “임신 중 아세트아미노펜 사용과 신경 발달 장애가 연관이 있다”고 발표했다. 트럼프 대통령은 이를 근거로 임신중인 여성이 타이레놀을 복용하면 자폐아를 출산할 위험이 높아진다고 경고하며 기자회견에서 “임신부는 죽을힘을 다해 (타이레놀을) 복용하지 않도록 싸워야 한다”고 밝혔다. 트럼프 행정부의 보건 당국자들은 바카렐리 학장과 타이레놀 문제를 협의해왔으며, 기자회견 등을 통해 그를 권위 있는 전문가로 소개해왔다.

그러나 NYT는 바카렐리 학장이 과거 관련 재판에서‘신뢰할 수 없는’ 증언을 해 논란을 일으켰다고 소개했다.

그는 지난 2023년 임신 중 타이레놀을 복용한 후 자녀가 자폐증이나 주의력결핍행동장애(ADHD) 진단을 받았다고 주장하는 가족들이 제약사 등을 상대로 제기한 소송에서 원고측 증인으로 나섰다. 당시 판사는 바카렐리의 증언을 문제 삼아, 원고의 주장에는 신뢰할만한 과학적 증거가 부족하다면서 소송을 기각했다. 판사는 “그의 보고서에서 논의된 내용은 불완전하고, 편향적이며, 때로는 오해의 소지가 있다. 전반적으로 바카렐리 박사는 자신의 인과관계 주장을 약화하는 연구들은 축소하고, 자신의 주장과 부합하는 연구는 강조한다”며 “신뢰할 수 없다”고 판단했다.

그가 당시 증인으로 나서며 15만달러(약 2억1000만원)이나 받았다는 사실도 논란의 대상이다. 이는 법원 문서를 통해 공개됐다.

타이레놀이 자폐아 출산 확률을 높인다는 트럼프 행정부의 발표 이후, 여러 의학단체에서는 과학적 근거가 없는 부족한 결론으로 큰 혼란을 주고 있다며 비판을 제기하고 있다. 세계보건기구(WHO)와 유럽연합(EU) 등도 임신 여성의 파라세타몰(아세트아미노펜) 사용과 그 자녀의 자폐증이 연관됐다는 증거는 없다며 트럼프 행정부의 주장을 반박하고 있다.