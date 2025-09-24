24일 지역 기계 부품 업계 간담회서 발표 중소기업 500억원 추가 자금 및 이차보전 지원

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 부산시는 24일 부산 강서구 화전동 부산시기계공업협동조합에서 기계 부품 업계와 현장 간담회를 개최하고 긴급 정책자금을 확대 지원한다고 밝혔다.

이번 간담회 및 지원 확대 방안은 미국의 철강·알루미늄 등에 대한 50% 관세부과와 한-미 관세협상 후속 조치 지연 등으로 애로를 겪고 있는 기계 부품 업계 등을 지원하기 위해 마련됐다. 간담회에는 박형준 시장, 성기인 부산시기계공업협동조합 이사장 및 지역 기계 부품 업계 대표 30여 명이 참석했다.

부산시는 간담회에서 중소기업 운전자금과 소상공인 특별자금으로 각각 500억원을 추가 특별 공급하고 이차보전율도 기존 1.0~1.5%에서 2.0%로 확대하겠다는 계획을 발표했다.

이에 따라 중소기업들은 기업당 8억원(향토기업은 10억원), 소상공인들은 기업당 최대 2억원 한도로 운전자금과 최대 2%의 이자지원을 받을 수 있게 된다. 시는 이번 지원 방안을 통해 지역 중소기업과 소상공인이 더욱 낮은 실질금리로 운전자금을 확보할 수 있게 될 것으로 보고 있다.

박형준 시장은 “한-미 관세협상 지연에 지역철강업계의 고충이 심화되고 있어 우려가 크다”며 “이번 정책자금이 추석을 앞두고 자금난을 겪는 지역 기업과 소상공인에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.