24일부터 3일간 인천 송도서 ‘제9회 아시아·태평양 지역 지속가능발전목표(SDGs) 심포지엄’ 개최 지속가능개발을 위한 공공부문 AI 강화, 윤리적·책임적 AI 시스템 구축 등 혁신 사례 논의

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 유엔경제사회처(UNDESA), 인천광역시와 공동으로 24일부터 26일까지 인천 송도 컨벤시아에서 ‘제9회 아시아·태평양 지역 지속가능발전목표(SDGs) 심포지엄’을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 2017년부터 유엔 사무국과 행안부가 공동으로 주관해 매년 개최되는 아·태 지역 국제행사로, 올해는 ‘기술과 혁신을 통한 효과적인 거버넌스와 인공지능(AI) 전환’을 주제로 개최된다.

올해 심포지엄에서는 ▷지속가능개발을 위한 공공부문 인공지능(AI) 강화 ▷윤리적·책임적 인공지능(AI) 시스템 구축 ▷포용적 공공서비스를 위한 인공지능(AI) 혁신 등이 심도 있게 논의가 진행될 예정이다.

개회식에서는 빌렐 자모시 유엔 국제통신연합 부국장이 기조연설을 통해 국제사회의 글로벌 거버넌스와 인공지능(AI) 전환의 필요성을 강조할 예정이다.

세부 세션에서는 다양한 국가들의 혁신 사례가 공유되고, 청년 주도의 인공지능(AI) 활용 공공서비스 혁신 방안, 지역정부와의 파트너십을 통한 지속가능발전목표(SDG) 지역화 전략 등이 집중적으로 다뤄진다.

러닝랩(Learning Lab)에서는 ▷인공지능(AI) 기초 교육 ▷전략적 미래예측 ▷자율형(Agentic) 인공지능(AI) 이해 등 실습형 학습 프로그램이 운영된다.

둘째 날인 25일에는 주제세션과 함께 인천경제자유구역청(IFEZ) 스마트시티 운영센터, 세계문자박물관 등 현장 방문 학습이 마련되어 첨단 도시혁신 사례를 체험한다.

마지막 날인 26일에는 김민재 행정안전부 차관이 참석해 폐회사와 청년포럼 우수자에게 행정안전부 장관상을 시상하고, ‘지역거버넌스 포럼’을 통해 지방자치단체 및 공공기관이 참여하는 정책 교류도 진행할 예정이다.

윤호중 행안부 장관은 “AI와 기술혁신은 지속가능발전목표 달성을 위한 새로운 기회이자 도전”이라며 “행안부는 ‘AI 민주정부’ 구현을 위해 지속가능한 디지털 전환과 책임있는 AI 생태계 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.