노동부·산업인력공단, 기업자격 정부인정제 우수사례 선정 조선·전자·환경 “현장 맞춤형 자격 빛났다”…26일 우수사례 시상식

[헤럴드경제=김용훈 기자] 조선·전자·환경 등 산업 현장에서 근로자들의 역량을 높이고 안전 문화를 확산시킨 기업 자격 사례들이 정부의 인정을 받았다.

고용노동부와 한국산업인력공단은 24일 ‘기업자격 정부인정제 우수사례’를 선정해 발표했다.

올해 대상은 한국조선해양플랜트협회가 차지했다. 협회는 국내 조선업체와 함께 ‘선박도장사(L1~L4)’ 자격을 공동 개발해 조선업 내 첫 기업자격으로 자리매김했다. 이 과정에서 가상현실(VR) 기술을 활용, 비용·안전·환경 문제를 개선하고 교육 현장의 한계를 극복한 점이 높은 평가를 받았다.

금상은 삼성전자서비스와 LX하우시스가 공동 수상했다. 삼성전자서비스는 ‘엔지니어 기술평가자격’을 통해 제품 지식과 수리 역량을 체계적으로 검증, 서비스 품질 향상에 기여했다. LX하우시스는 올해 초 ‘마루·시트·창호 시공서비스 기술자’ 자격을 도입해 현장 실기시험 중심의 검증 체계를 구축, 직원들의 자부심과 전문성 강화를 이끌었다.

은상에는 삼성웰스토리와 부산환경공단이 올랐다. 삼성웰스토리는 ‘위생안전 Expert’ 자격으로 조리 현장의 잠재 리스크 대응 역량을 평가·육성하고, 부산환경공단은 ‘환경시설관리사’ 제도를 통해 사내 강사 참여형 교육콘텐츠와 인사상 혜택을 결합해 학습 문화 정착을 이끌었다.

이우영 한국산업인력공단 이사장은 “기업별 특성에 맞춘 자격제도가 근로자의 역량 개발과 기업 경쟁력 제고에 기여하고 있다”며 “앞으로도 현장 중심 직업능력개발을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

우수사례 시상식은 오는 26일 마곡 코엑스에서 열리며, 고용노동부 장관상과 산업인력공단 이사장상이 수여된다.