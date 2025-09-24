약 23만개 카페서 중고거래 진행 인증·에스크로·분쟁조정 등 결합 내년부터 카페와 수수료 수익분배

네이버는 안전하고 편리한 중고거래 환경을 조성해 네이버카페를 통한 개인 간 거래(C2C) 활성화에 나선다고 24일 밝혔다. 이날부터 네이버 카페에 새로운 ‘안전거래’ 솔루션을 정식 적용해 이용자들이 사기·분쟁에 대한 우려 없이 중고거래를 할 수 있도록 지원한다.

네이버 카페는 월 3000만명 이상의 이용자들이 공통의 관심사를 가지고 모인 커뮤니티다. 약 23만개에 달하는 카페에서 육아, 취미, 스포츠·레저 등 다양한 주제로 거래가 이뤄지고 있는 만큼 네이버 카페는 다양한 안전장치를 강화하며, 이용자가 카페에서 안심하고 거래할 수 있는 환경을 조성하기 위해 힘써왔다.

새롭게 선보인 안전거래 솔루션은 ▷네이버 인증서 ▷네이버페이 에스크로 ▷분쟁조정센터 ▷안전거래 모니터링 시스템 등을 결합해 거래 과정 전반에 걸쳐 안전성을 대폭 강화한 솔루션이다. 네이버 인증서를 통해 본인인증을 한 이용자만 안전거래에 참여할 수 있으며, 네이버페이 에스크로 안전결제를 통해 결제 대금도 안전하게 보호한다.

아울러 10여 년간 쌓아온 UGC와 커머스 서비스 노하우를 바탕으로, 안전거래 전용 ‘분쟁조정센터’도 운영한다. 분쟁조정센터는 판매자와 구매자 간 거래 과정에서 분쟁이 발생할 경우 중재 및 조정을 지원한다. 나아가 중고거래 특성에 맞춰 상품 및 이상거래 모니터링도 강화한다.

지역 기반 직거래 상품을 모아 제공했던 ‘이웃 중고거래’ 페이지는 전국구 단위로 안전거래 솔루션이 적용된 상품을 모아볼 수 있는 ‘네이버 플리마켓’으로 개편됐다. 판매자는 네이버 카페에 판매상품을 등록할 때 네이버 플리마켓에도 교차 게시할 수 있으며, 구매자도 카페와 네이버 플리마켓에서 안전거래 상품들을 편리하게 탐색할 수 있다.

네이버는 더 쉽고 편리한 거래를 지원하기 위해 카페 거래글 에디터도 개편했다. 판매자는 거래글 에디터에서 안전거래 솔루션 적용 여부를 자율적으로 선택할 수 있으며, 기존보다 판매상품을 더욱 손쉽게 등록할 수 있다. 판매자가 상품의 상세 정보를 일일이 입력하지 않아도, 상품명을 검색하면 상세 정보부터 새 상품 최저가까지 관련 정보가 자동으로 입력된다. 네이버페이 결제 내역에서 판매하고 싶은 상품을 선택하면 실제 구매한 상품임을 인증하는 태그가 부착되어, 판매 상품의 신뢰도를 높일 수 있다.

네이버는 연내 거래글 에디터에 AI 기반 이미지 검색 서비스인 ‘스마트렌즈’를 연동할 예정이다. 스마트렌즈는 이미지 속 상품과 문자를 분석해 ▷상품명 ▷브랜드 ▷카테고리 등 관련 정보를 찾아주는 서비스로, 판매자가 정확한 상품 정보를 알지 못해도 사진 한 장만으로 상품을 쉽고 빠르게 등록할 수 있을 것으로 기대된다. 이와 함께 사기·어뷰징 탐지 기능 강화, 구매자 평판 시스템 도입 등을 통해 중고거래의 안전성과 편의성을 지속 강화해 나갈 계획이다. 권제인 기자