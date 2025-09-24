한강변 인접한 서울화력발전소 내 ‘마포365구민센터’ 개관

365일 아침부터 늦은 밤까지 구민 누구나 이용 가능

통창으로 한강 조망 가능, 옥상에는 야외천문대

마포365구민센터 피트니스센터에서 구민들이 한강을 바라보며 운동하고 있다. 손인규 기자
[헤럴드경제=손인규 기자] “우와!”

건물 5층 야외전망대에 들어서자 쫙 펼쳐진 한강뷰에 절로 감탄이 나온다. 왼쪽으로는 서강대교와 밤섬이 보이고 오른편으로는 강 건너 국회의사당까지 시야에 들어와 마음이 뻥 뚫리는 기분이 든다. 그리고 건물 2층에서는 그 뷰를 보면서 몇 사람이 런닝머신을 하고 있다. 한강변에 위치한 고급 주택의 피트니스센터를 생각하기 쉽지만 사실 이곳은 지난 8월 문을 연 마포구의 새로운 주민편익시설 ‘마포365구민센터’다.

마포구가 총 사업비 388억원을 투입해 지은 마포365구민센터는 연면적 7613.87㎡, 지하 1층~지상 5층 규모로 한강변에 인접한 서울화력발전소 내에 위치해 있다.

박강수 마포구청장은 “마포365구민센터는 오랜 세월 발전소로 인해 불편을 감내해 온 주민들에게 되돌려진 생활 문화공간이라는 점에서 큰 의미를 지닌다”며 “마포구민이면 누구나 시간에 구애받지 않고 와서 쉬고 즐길 수 있는 생활 속 공간이 되길 바라는 마음을 담아 ‘마포365구민센터’라 이름을 붙였다”고 말했다.

실제 이름에서 알 수 있듯 센터 운영은 연중 무휴로 운영된다. 운영시간도 오전 6시부터 오후 10시까지 이용할 수 있다. 박 구청장은 “직장인들은 퇴근 후, 주말에나 운동할 시간이 나는데 정작 이 시간에 문을 여는 센터가 적어 그들의 요구를 충족하고 있지 못하다”며 “구민 누구나 원하는 시간에 이용할 수 있도록 센터 문을 상시 열어둘 생각”이라고 말했다.

마포365구민센터 옥탑층에서 바라본 전망. 밤섬과 강 건너 여의도가 보인다. 손인규 기자
무엇보다 센터 위치가 도심 한가운데가 아닌 한강변에 위치한 만큼 한강을 조망할 수 있는 것이 이 센터의 특징이다. 2층에 있는 피트니스센터는 물론 3층에 있는 강의실, 4층에 있는 다목적체육실 등 센터 어느 층에서나 한강 방향으로 큰 통창이 있어 잠시 한강 풍경을 감상하며 쉴 수 있다.

센터가 내세우는 또 하나의 자랑거리는 옥탑층에 설치된 ‘마포365천문대’다. 마포365천문대 조성 사업은 민선8기 구청장의 공약사업으로 2022년부터 추진됐다. 구는 천문대 설치가 가능한 공간을 찾던 중 마포365구민센터 주위에는 높은 건물도 없고 남쪽으로 한강이 있어 시야 제한이 적어 천체 관측에 유리하다는 전문가들의 의견을 수렴해 이 곳 옥상에 천문대를 설치했다.

천문대에는 구경 200㎜(8인치)의 굴절망원경이 설치돼 있는데 이 망원경으로는 낮에는 태양 관측이 가능하고 밤에는 별과 행성도 관측할 수 있다. 구 관계자는 “서울 자치구에 조성된 천문 관측소 중 망원경의 성능이나 관측 환경면에서 최고라고 할 수 있다”며 “설치된 망원경 성능은 서울대 천문대에 있는 망원경과 동일한 수준”이라고 설명했다.

마포365구민센터 옥탑층에 설치된 마포365천문대의 망원경. 손인규 기자
마포365구민센터 옥탑층에 설치된 마포365천문대의 망원경. 손인규 기자

천체 관측을 위해서는 미리 교육 프로그램을 신청해 4층에 있는 천문교육실에서 교육을 받은 뒤 망원경으로 하늘을 볼 수 있다.

센터는 오는 10월 말까지 시범운영을 거쳐 11월부터 정식 개관할 예정이다. 시범운영 기간 중에는 모든 프로그램이 무료로 운영된다. 정식 개관한 뒤에는 마포구민에게는 저렴한 가격에 이용할 수 있도록 할 예정이다. 잔여 자리가 있을 경우 타 지역 구민도 이용토록 할 계획이라고 구는 설명했다.


