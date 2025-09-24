부산 동구 KT정보통신센터 내에 자리잡아 365일 무중단 운영가능…AI전환 인프라 역할

[헤럴드경제(부산)=홍윤 기자] 기술보증기금(기보)은 지난 23일 부산 동구 KT정보통신센터에 ‘AI 클라우드 데이터센터’를 개소했다고 밝혔다. 개소식에는 김종호 기보 이사장을 비롯해 정재욱 KT 전무이사 등 센터구축에 참여한 협력사 임직원 등 30여 명이 참석했다.

이번에 개소한 데이터센터는 보다 안전하고 효율적인 금융서비스 제공 환경을 조성하고 AI 전환(AX)과 디지털 혁신 역량 강화를 위해 추진됐다. 특히 새 정부의 정보보안 강화 정책에 발맞춰 보안 체계와 안정성 확보에 주력했다.

기보 AI 클라우드 데이터센터는 ▷이중화된 전력 인프라 ▷항온항습 시스템 ▷최신 보안설비 등을 갖춰 365일 무중단 운영이 가능하며 충분한 전력 용량과 확장 공간도 확보하고 있다.

기보는 이번에 개설된 데이터 센터를 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 금융서비스를 제공하고 차기 전산시스템 구축하기 위한 인프라로 활용할 방침이다.