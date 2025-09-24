중소기업 저탄소 전환·녹색금융 확산 선도

[헤럴드경제=김은희 기자] 신용보증기금은 금융위원회로부터 ‘녹색인증 평가기관’으로 공식 지정됐다고 24일 밝혔다.

녹색인증 평가는 기업의 기술, 제품 등이 저탄소·친환경 가치에 부합하는지를 심사·인증하는 제도로 녹색산업 육성을 위해 도입됐다. 녹색인증을 받은 중소기업에는 보증, 수출금융 등 정책자금 우선지원과 함께 조달청 공급자 계약 및 공공구매 우대 등 혜택이 주어진다.

신보는 중소기업 녹색인증 평가를 통해 인증기업에 ▷보증한도 우대 ▷보증비율 90% 적용 ▷보증료 최대 0.5%포인트 차감 ▷ESG(환경·사회·지배구조) 컨설팅 등 금융·비금융 지원을 강화할 계획이다.

앞서 신보는 기업의 저탄소 전환을 체계적으로 지원하기 위해 ‘그린파이낸스 마스터플랜’을 수립하고 녹색금융 확산과 중소기업의 온실가스 감축을 위한 노력을 기울여왔다.

신보 관계자는 “녹색인증 평가기관 지정은 중소기업의 녹색경영 활성화와 탄소중립 지원을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “확대된 녹색금융 전문성을 바탕으로 우리 사회의 저탄소 전환과 기업의 지속 성장을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.