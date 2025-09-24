[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 여성들의 다양한 취·창업 기회를 지원하고 경력단절 여성의 사회 복귀를 돕기 위해 ‘2025 대구 여성행복 일자리박람회’를 오는 26일부터 27일까지 양일간 엑스코 동관에서 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 박람회는 ‘여성UP포럼’과 연계해 진행된다.

대구시가 주최하고 여성취업지원 전문기관인 여성새로일하기센터 대구 지역 5곳(남부·달서·대구·수성·신달서)이 공동 참여하는 이번 박람회에는 여성은 물론 청년 및 중·장년층 여성들에게도 구인 기업과의 현장채용 및 간접채용의 기회를 제공한다.

박람회는 ▲새일홍보관 ▲취업지원관 ▲채용지원관 ▲협력지원관 ▲경력단절예방관 ▲부대행사관 등 6개 영역으로 운영된다.

새일홍보관에서는 새일센터 취업지원 사업과 새일센터 직업교육훈련 과정을 안내하며 취업지원관에서는 각 센터별 취업 상담사가 박람회에 방문한 구직 여성들에게 채용 정보를 제공한다.

채용지원관에서는 15개 기업이 직접 참여해 인사 담당자와 구직 여성 간 1대1 현장면접을 통해 118명을 채용할 계획이다.

또 간접면접기업 50곳의 채용 정보도 제공하며 현장에서 이력서 작성이 가능하도록 사진 촬영, 노트북 사용, 컨설팅 등 제반 서비스를 지원한다.

협력지원관에서는 대구경북고용복지연구원에서 청년 신산업 홍보와 버크만 진단검사를 제공하고 대구고용복지플러스센터에서 국민취업지원제도를 안내하며 대학일자리센터에서는 청년 일자리 컨설팅을 진행한다.

이외에도 경력단절예방관에서 경력단절 예방에 대한 대구시의 다양한 지원 사업을 안내하며 부대행사관에는 자기소개서 및 1분 면접 스피치 컨설팅, 지문 인적성 검사, 스트레스 검사 등 다채로운 체험 프로그램도 준비돼 있다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “이번 박람회를 통해 기업은 우수한 인재를 얻고 취업을 원하는 여성들에게는 자신의 경력 개발과 재취업 기회를 통해 경제적 자립과 사회적 역할 확장의 기회가 되길 바란다“고 말했다.