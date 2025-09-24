‘2025 자동차 기획조사’ 제품 만족도 부문서 통합 1위 서비스 만족도 부분서도 6년 연속 유럽 브랜드 1위

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 자동차 전문 리서치 회사 컨슈머인사이트의 ‘2025 자동차 기획조사’ 제품 만족도(TGR) 부문에서 국산 및 수입차 브랜드 통합 1위를 차지했다고 24일 밝혔다.

컨슈머인사이트는 2001년부터 매년 약 10만 명의 자동차 소비자를 대상으로 국내 최대 규모의 ‘연례 자동차 기획조사’를 진행해 오고 있다. 소비자들에게 객관적인 선택 기준을 제공하기 위해 국산 및 수입차 브랜드를 통합해 비교하고 있으며, 이번 조사는 운전면허 소지자 중 자동차를 보유했거나 2년 이내 차량 구매를 계획하고 있는 9만5000여 명의 성인을 대상으로 진행됐다.

이 가운데 1년 이내에 신차를 구매한 8528명을 대상으로 진행된 ‘제품 만족도(TGR)’ 조사에서 볼보자동차는 산업 평균(810점) 대비 45점이나 높은 855점을 기록하며 국산 및 수입차 브랜드 통합 단독 1위 및 6년 연속 1위라는 성과를 달성했다.

특히, 11개의 평가 항목 중 ▷외관 디자인 ▷안전성 ▷첨단 기능·장치 ▷시트 ▷AV 시스템 ▷실내 인테리어까지 무려 6개 항목에서 1위를 차지하며 스웨디시 프리미엄 브랜드의 뛰어난 상품성을 인정받았다.

아울러 최근 1년간 공식 서비스센터 이용 경험이 있는 소비자 3만1000여 명을 대상으로 진행된 서비스 만족도(CSI) 조사에서는 산업 평균(807점) 대비 46점 높은 853점을 기록하며 유럽 브랜드 1위를 기록했다. 이로써 볼보자동차코리아는 해당 부분에서 6년 연속 유럽 브랜드 1위에 이름을 올렸다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “스웨디시 프리미엄 브랜드에 걸맞게 고객 만족을 위해 꾸준히 노력해 온 덕분에 6년 연속 제품 만족도 1위와 유럽 브랜드 서비스 만족도 1위를 기록할 수 있었다”며 “앞으로도 고객들에게 양질의 제품과 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.