페트르 파벨 체코(Petr Pavel) 대통령과 첫 정상회담

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일(현지시간) 제80차 유엔총회에 참석하기 위해 미국을 방문해 페트르 파벨 체코(Petr Pavel) 대통령과 첫 정상회담을 진행했다.

이 대통령은 “올해가 한-체코 수교 35주년이자 전략적 동반자 관계 수립 10주년이 되는 뜻깊은 해”라며 “그간 양국 관계가 괄목할만한 발전을 이루어 온 것을 매우 기쁘게 생각한다”고 전했다.

이어 이 대통령은 “양국은 시민들이 민주주의를 수호해 왔다는 공통점을 보유한 만큼 이러한 유사성과 상호 공유하는 가치를 기반으로 양국 관계를 발전시켜 나가길 희망한다”고 말했다.

이에 파벨 대통령은 지난 6월 체코 두코바니 신규 원전 건설의 최종 계약이 성사된 것을 언급했다.

파벨 대통령은 “이는 체코가 한국 기업의 우수한 능력을 높이 평가한 것에 기반한다”고 한국의 원전 기술을 높게 평가했다.

그러자 이 대통령은 “그동안 체코측이 한국 기업의 투자 활동을 적극 지원해줬다”고 감사의 인사를 전하고, “양국간 협력이 원전을 넘어서 반도체, 전기차, 방산 등으로 확대되어 호혜적으로 발전되기를 기대한다”고 강조했다.