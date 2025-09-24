방송 인터뷰서 “트럼프, 이스라엘에 압력 가해야” “분쟁 중단·인질 구출, 의지만 있으면 가능” 촉구

[헤럴드경제=도현정 기자]에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 23일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 노벨 평화상을 받고 싶다면 가자지구 전쟁을 끝내야 한다며 적극적인 중재에 동참할 것을 촉구했다.

유엔 총회 차 미국을 방문중인 마크롱 대통령은 이날 프랑스 BFM TV와 인터뷰에서 “오늘의 (가자지구) 현실을 직시할 때 뭔가를 할 수 있는 사람이 한 명 있다. 바로 미국 대통령”이라 지적했다.

마크롱 대통령은 “왜냐면 우리는 가자에서 전쟁을 수행할 수 있는 무기나 장비를 공급하지 않기 때문”이라며 “미국은 그렇게 하고 있다”고 꼬집었다.

이어 그는 트럼프 대통령이 전 세계 분쟁을 해결한 공로로 노벨 평화상을 받고 싶다고 말한 것을 들어 “노벨 평화상은 이 분쟁을 멈출 때만 가능하다”고 꼬집었다. 그는 “(미국이) 이스라엘 정부에 압력을 가해 가자 분쟁을 중단시키고 마침내 48명의 인질을 구출하며 인도적 지원 경로를 재개하고 어린이, 여성, 남성, 노인 등 사람들의 생명을 구해야 한다”며 “의지만 있으면 가능한 일”이라 덧붙였다.