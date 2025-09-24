[헤럴드경제=김성훈 기자] 이란 당국이 올해 초부터 최소 1000건의 사형을 집행했다고 이란 인권단체가 주장했다.

인권단체 이란인권(IHR)은 23일(현지시간) 발표한 보고서에서 이같이 밝히며 “이는 하루 평균 9건 이상의 교수형이 이뤄졌다는 뜻”이라고 부연했다. 이란은 교수형으로 사형을 집행한다.

IHR은 2008년부터 사형 건수를 발표해왔는데, 올해는 역대 최다 수준이다. 종전에는 2015년이 977건으로 최다였고 작년에는 975건이었다. 유엔(UN)은 지난 6월 이란의 작년 사형 건수를 공개하며 “경악할만한 처형율”이라고 비판했는데, 올해는 더 늘어난 것이다.

올들어 8개월여간 사형에 처해진 이들의 죄목은 50%가 마약 관련 범죄로 가장 많았다. 이어 살인(43%), 안보 관련 범죄(3%), 강간(3%), 이스라엘에 포섭된 간첩 행위(1%) 등이었다.

IHR은 파악된 사형 집행 1000건 중 공식 발표된 것은 11%에 불과하며, 미처 파악되지 않은 사례를 더하면 실제 건수는 더 많았을 것이라고 주장했다.

IHR은 “이란은 최근 몇달간 교도소에서 대량 살인을 저지르기 시작했으며, 국제사회의 진지한 대응이 없는 가운데 그 규모가 날로 확대되고 있다”며 “사형이 정치적 탄압의 도구로 악용되고 있다”고 밝혔다.

이란은 지난 6월 자국 핵시설을 폭격한 이스라엘과 12일간 무력 충돌을 벌였으며, 이후 이스라엘에 협조한 국내 스파이들을 대대적으로 색출해 잇따라 사형에 처하고 있다. 국제앰네스티는 이에 대해 “이스라엘에 협력한 혐의로 체포된 사람들에 대한 신속한 재판과 처형은 이란 당국이 사형을 무기화해 통제력을 행사하고 국민에게 공포심을 조장하는 방식을 보여준다”고 지적한 바 있다.