수억원 명차 재활용 ‘미래가치’ 만드는 꿈의 공간 日 50대· 年6500대 해체…30년간 12만대 재활용 배터리·엔진·유체 분리…95% 재사용 달성 유체 100만ℓ, 와이어링 하네스는 지구 5바퀴 수준 BMW “RDC는 단순 폐차장이 아닌 미래 전략 허브” “순환성이 곧 BMW 경쟁력”…글로벌 확장 선언

[헤럴드경제(뮌헨)=김성우 기자] #. 거대한 굴착기 집게발이 ‘스파게티 툴’로 차량 내부의 구리 배선을 힘껏 뽑아낸다. 재활용될 부속품들과 이미 작별을 고한 차체는 거대한 압축기로 밀려 들어간다. 마침내 자동차로서의 생을 마무리하는 순간이다. 약 3분 뒤, 수억 원을 호가하던 명차는 1000kg 남짓의 네모난 금속 스크랩 블록으로 압축됐다.

현장 관계자가 “이제 재활용 작업이 종료됐습니다”라고 말했다. 한 시간가량 공간을 투어했던 전 세계 50여 개국에서 모인 취재진 사이에서 환호와 박수가 터져 나왔다.

독일 뮌헨 외곽에 자리한 RDC(Recycling and Dismantling Center·재활용 및 분해 센터)를 지난 6일(현지시간) 찾았다. 1994년 문을 연 이곳은 매일 최대 50대, 연간 약 6500대의 차량을 재활용한다. 연간 최대 처리 능력은 1만대 수준에 이른다.

흔히 네모상자는 텔레비전이나 스마트폰 등 IT 요소의 ‘틀에 갇힌’ 모습을 상징하는데, RDC에서 재활용을 마친 차체의 네모난 ‘스크랩 큐브’는 그 자체가 ‘순환경제’이자 ‘미래 자산’의 상징이 된다.

BMW가 목표로 삼는 재활용률은 85%, 에너지 재사용을 포함한 총 재사용률은 95%에 이르는데, RDC 센터는 여기서 주축 역할을 맡는 시설이다. 엔진이나 도어, 헤드라이트 같은 부품들을 재활용하고, 구리·알루미늄·배터리 같은 고가 자원을 추출해 다시 산업 현장으로 되돌리는 역할을 맡는다.

‘디자인 포 리사이클링’의 시작점 RDC

‘BMW의 친환경 테스트 베드’의 역할도 맡는다. 차량 해체 과정에서 얻은 데이터는 다시 엔지니어링 부서로 전달돼 신차 설계 단계에 반영되기 때문이다. 배터리 모듈을 쉽게 분리할 수 있는 구조, 연료탱크의 유체 배출 위치, 접착제를 쓰지 않는 조립 방식 같은 세부 설계 원칙들이 모두 RDC에서 비롯됐다. 실제로 RDC 팀 일부는 BMW R&D 센터와 사무 공간을 공유하고, 신차 초기 설계 회의에도 참여한다.

현장을 소개한 랄프 하틀러 BMW 시니어 부사장은 “RDC는 단순히 폐차를 처리하는 곳이 아니라, BMW의 순환성(circularity) 전략을 현실로 만드는 핵심 허브”라면서 “BMW가 차량 설계 단계부터 분해와 재활용을 염두에 두고 차량을 만든다는 ‘디자인 포 리사이클링(Design for Recycling)’ 원칙을 전 차종에 적용할 수 있도록 했던 전진기지”라고 강조했다.

이날 투어는 ▷배터리 분리 ▷에어백 중화 ▷유체 추출 ▷엔진·트랜스미션 분리 ▷도어·헤드라이트 분리 ▷와이어링 하네스 추출 ▷촉매변환기 분리 ▷최종 압축 등 실제 작업이 이뤄지는 순서로 진행됐다. 배터리 분리와 에어백 중화가 먼저 진행되는 것은 이후 작업에서 발생할 수 있는 사고를 미연에 방지하기 위해서라고 했다.

현장에서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 RDC 밖 적재공간 토우 트럭(캐리어)에 실린 각양각색의 차량들이었다. 두께 10㎝, 무게 180㎏에 달하는 방탄유리를 장착한 테스트카에서부터, 세련된 디자인의 MINI, 플래그십 모델 M8 컴페티션 등 수억 원에 달하는 고가의 차량들이 토잉카 위에서 차례를 기다리고 있었다. RDC에 들어오면 동일한 원칙 아래 분해되고, ‘두 번째 생명’을 위한 자원으로 변신한다고 한다.

현장 투어를 담당한 스테펜 아우만 BMW 재활용 혁신 센터 총괄이 “이곳에서 작업을 하려면, 비싼 차량이더라도 아까워하지 말고 새로운 자원이 되는 과정에 있다”라고 웃으며 말했다.

이차전지 분리와 에어백 중화가 우선 작업

공장에 들어가자 리프트에 매달린 BMW i5 eDrive40와 안전장구를 착용한 작업자가 취재진을 반겼다. 그는 전동 드라이버를 이용해 차체 밑에서 배터리를 고정한 볼트를 차례로 풀었다. 채 몇분 지나지 않아 82㎾h 용량의 고전압 배터리가 차에서 탈착됐다. 아우만 총괄은 “고전압 배터리는 폭발 위험이 있어 가장 먼저 제거한다”며, “최근 몇 년간 ‘디자인 포 리사이클링’을 반영해 배터리 분리가 훨씬 단순해졌다”고 설명했다.

분리된 배터리는 협력사 SK TES로 보내져 기계적 파쇄와 수화학적 공정을 거쳐 블랙 매스(사용한 리튬이온 배터리를 파쇄하여 얻어지는 검은색 가루 형태의 물질)로 변환되고 이어 리튬·코발트·니켈·망간·흑연을 추출하는 작업을 거친다.

실제 작업장의 한쪽 테이블에는 회수 작업을 거친 니켈, 리튬, 흑연 샘플이 전시돼 있었다. 현장 관계자가 “이렇게 추출된 소재들은 신품과 동일한 수준의 가치를 지닌다”며 “향후 신제품 배터리에 재사용된다”고 자신했다.

다음으로 이동한 곳은 에어백·파이로 장치 중화 구역이었다. 아우만 총괄이 기자들에게 귀마개(이어폰 형태)를 나눠주며 “이제 곧 굉음이 날 것이니 착용하라”고 안내했다. 이어진 공간에서는 에어백을 중화시키는 콘솔에 연결된 BMW 차량이 모습을 드러냈다.

콘솔박스에는 녹색 버튼과 빨간색 버튼이 있었다. 작업자가 장치의 녹색 버튼을 누른 뒤 14초간 대기하고 이어 빨간 버튼을 누르자 “쾅” 하는 소리와 함께 조수석 대시보드, 사이드 패널 등에 숨겨져 있던 에어백이 솟구쳐 오르듯 차안을 가득 메웠다. 귀마개 너머로도 폭발음이 들릴 정도로 컸다. 현장은 순식간에 뿌연 연기와 화약 냄새로 가득 찼다.

차량 한 대에는 최대 35개의 에어백이 탑재된다고 한다. 국적과 안전 규정에 따라 수량이 달라지는데, 독일 모델이 상대적으로 많다고 한다. 에어백은 법적으로 재활용이 불가능하다.

유체, 엔진, 부품 분리…최대 수만 유로 가치도

세 번째로 찾은 곳은 차량의 유체를 빼내는 공간이었다. 리프트 위에는 흰색 BMW M60i가 올려져 있었다. 작업자가 차량 밑에 들어가 볼트를 돌리자, 검게 탁한 엔진 오일이 굵은 줄기로 흘러내렸다. 동시에 휘발유 냄새가 강하게 퍼져 기자들이 뒤로 한 발 물러설 정도였다.

차량 한 대에서 나오는 유체는 평균 100리터(ℓ)에 달한다. 종류는 엔진 오일, 브레이크액, 와이퍼액, 에어컨 냉매, 연료까지 다양하다. BMW는 연료탱크 설계 단계에서 드릴링으로 구멍을 뚫어 액체가 쉽게 모이도록 염두에 뒀다. 빠져나온 유체도 재활용된다. 브레이크액은 정제해 새 브레이크액으로, 냉매는 신차에 재주입, 가솔린은 연료 자체로 재사용된다.

지금까지 추출한 유체는 약 100만 리터, 대형 탱크트럭 19대 분량에 해당한다.

유체가 모두 빠져나간 차체는 이제 본격적인 재활용 작업에 돌입한다.

우선 리프트 위에 걸린 차 밑에서 작업자가 굵직한 볼트를 풀며 엔진-트랜스미션 세트를 아래로 내리는 작업이 진행됐다. 현장 관계자가 “엔진은 여전히 수만 유로 상당의 가치가 있다. 별도의 유통망을 통해 재판매되거나 리빌트 파워트레인으로 쓰인다”며 “뮌헨 본사 차원에서 직접 보관하지는 않고, 도매업체 네트워크를 통해 시장 수요에 맞춰 판매된다”고 설명했다.

이어서 도어와 헤드라이트 등 주요 부품 분리 작업도 이어졌다. 현장에 선 작업자는 차체의 도어를 통째로 들어내고, 헤드라이트와 테일램프도 분리했다. 이렇게 추출된 부품은 정품 중고 부품으로 재포장돼 고객에게 다시 공급된다. 작업 담당자는 “에어백이나 안전장치처럼 법적으로 재사용이 금지되지만, 도어·램프류는 상태에 따라 충분히 리셀링이 가능한 만큼 최대한 활용하고 있다”고 덧붙였다.

와이어링 하네스, 촉매 분리…스크랩 큐브 블록 제작

이후 차량은 해체를 위한 ‘마지막 공간’으로 이동했다. 두꺼운 방호문으로 차단된 공간 안쪽에는 전기와 디젤로 가동되는 굴착기와 함께 압축과 제품 추출을 위한 다양한 장비들이 위치했다. 현장에서는 코끝을 찌르는 가솔린 냄새가 강하게 풍겼다.

열려 있던 공장 문을 닫고, 작업이 시작됐다. 우선 차량의 ‘혈관’과도 같은 역할을 하는 구리선 ‘와이어링 하네스’를 해체하는 작업이다. 거대한 집게발을 단 굴착기가 차량 잔해 위로 천천히 다가가 와이어링 하네스 한 부분을 꽉 움켜쥐었다. 이어 집게 끝에 부착된 ‘스파게티 툴’이라 불리는 특수 장치가 와이어링 하네스를 돌돌 말아 올렸다. 수십 가닥의 전선 다발이 ‘잡초가 뽑히듯’ 차량에서 쏟아져 나왔다. 멀리서 보기에도 마치 삶은 스파게티가 한 움큼 말려 올라오는 듯한 광경이었다.

현장을 안내하던 핵심 관계자가 “차 한 대에서 30~35㎏의 구리가 추출된다”라면서 “와이어링 하네스를 구성하는 구리는 톤당 8000유로에 달하는 만큼 가장 가치 있는 자원 중 하나”라고 전했다. 현재까지 재활용된 와이어링 하네스는 총 20만㎞, 지구를 5바퀴 감을 수 있는 수준이라고 한다.

이어 굴착기는 차량의 촉매를 분리했다. 차량의 배기 파이프를 뜯어내면서 촉매 장치 분리가 이뤄졌다. 차량에 들어가는 촉매는 팔라듐, 백금 등 고가의 희귀 금속으로 꼭 재활용이 이뤄지는 요소다. 과거에는 이 과정에만 한 시간이 걸릴 정도로 까다로웠지만, 지금은 전용 장비 덕분에 신속하게 귀금속을 회수할 수 있다고 한다.

마지막으로 남은 차체는 거대한 압축기로 옮겨졌다. 1.5톤에 달하는 유압식 집게가 차량을 사방에서 눌러 부수자, 차체는 3분도 채 되지 않아 스크랩 큐브 블록 형태가 됐다. 수억 원을 호가하던 명차가, 이제는 ‘가격을 매길 수 없는’ 미래 자원으로 재탄생하는 순간이다.

뮌헨에서 시작된 꿈, 중국과 북미 확장 계획도

BMW는 독일 뮌헨에 위치한 RDC의 작업을 유럽을 넘어 전 세계로 확장시키고 있다. 이미 중국에는 코발트 리사이클링 루프를 2020년부터 운영 중이다. 또 2026년까지는 미국·멕시코·캐나다(USMCA) 지역으로 배터리 클로즈드 루프 시스템을 확대한다. 글로벌 차원에서 순환 경제(circular economy)의 표준을 구축하겠다는 포부다.

하틀러 부사장은 “BMW는 RDC를 통해 지난 30년간 12만대 이상의 차량을 해체하며 노하우를 쌓아왔다”며 “이를 통해 쌓은 역량을 규제의 돌파구이자 BMW의 자체 경쟁력으로 만들어 나간다는 것이 포부”라고 강조했다.

한편 BMW는 업계에서도 이례적으로 이른 시기부터 차량 재활용에 대비해왔다. 1989년 재활용 연구를 시작했고, 1992년에는 뮌헨 인근 란츠후트(Landshut)에 파일럿 재활용 센터를 열어 해체·분해 데이터를 축적했다. 이어 1994년 RDC를 설립하며 본격적인 활동을 이어오고 있다.