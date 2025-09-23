동서울·으뜸 장애인자립생활센터, 희망하우스 찾아 불편 사항 등 의견 경청 장애인 단체와 복지시설에 21개소에 위문품 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 22일 민족 대명절 추석을 앞두고 지역 내 장애인 시설을 방문해 안부를 살피며 소통의 시간을 가졌다.

이번 방문은 명절을 맞아 따뜻한 마음을 전하고, 장애인의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다.

김경호 광진구청장은 동서울장애인자립생활센터(중곡1동), 희망하우스 주간보호시설(능동), 으뜸장애인자립생활센터(구의3동) 등 3곳을 방문해 명절 인사를 건넸다.

동서울장애인자립생활센터와 으뜸장애인자립생활센터는 장애인의 취업 지원과 역량 강화를 통해 자립과 사회 참여를 돕고 있으며, 희망하우스는 성인 발달장애인의 일상생활과 여가 활동을 지원하는 시설이다.

이날 으뜸장애인자립생활센터에서는 장애인 이용자들이 하모니카 연주로 구청장을 반갑게 맞이했다. 김경호 광진구청장은 시설 이용에 불편한 점은 없는지 살피고, 시설 종사자와 이용자를 격려했다.

정태근 센터장은 “구의 지원 덕분에 좋은 공간에서 활동할 수 있어 감사하다”며 “구청장님의 방문으로 큰 힘과 위로가 된다”고 전했다.

김경호 광진구청장은 “앞으로도 장애인들이 일상에서 불편함 없이 생활할 수 있도록 편의시설을 개선하고 교육·취업 지원과 같은 실질적인 정책을 확대해 삶의 질을 높이는 데 힘쓰겠다”며 “꾸준한 소통을 통해 장애인과 비장애인의 구분 없이 모두가 함께 잘사는 광진구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

아울러 구는 이번 명절을 맞아 장애인 단체와 복지시설 21개소에도 위문품을 전달했다.

구는 생활밀착형 경사로 설치, 장애인활동지원, 발달장애인 특화직무 교육 및 취업 연계 등 다양한 정책으로 장애인의 자립과 사회참여를 지원하고 있다. 올해는 서울시 동북권역 장애인활동지원사 교육기관으로 지정돼 전문 인력 양성에 나섰으며, 스마트 발달트레이닝센터 운영과 장애인복지관 활성화 연구 등 복지 인력과 콘텐츠 확충에도 힘쓰고 있다.