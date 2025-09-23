7개 국내 연구기관장 간담회 “자본시장 발전, 생산적 금융 등 금융권 당면 과제 적극 제언해달라”

[헤럴드경제=김은희 기자] 이찬진 금융감독원장이 23일 “금융권이 생산성이 높은 부문을 선별해 자금을 공급하는 경제 혈맥이 되는 동시에 고령화에 따른 사회·경제 문제를 해결하는 데 보탬이 돼야 할 시점”이라고 강조했다.

이 원장은 이날 7개 국내 연구기관장과의 간담회에서 이같이 밝히면서 “연구기관이 한국 금융의 당면과제인 자본시장 발전과 생산적 금융, 인구구조 변화에 따른 금융의 역할 등에 대해 적극 제언해달라”고 당부했다.

간담회에는 이항용 금융연구원장, 김세완 자본시장연구원장, 안철경 보험연구원장, 송원근 현대경제연구원장, 김원준 삼성글로벌리서치 소장, 정신동 KB경영연구소 소장, 박정훈 우리금융연구소 대표이사 등이 참석했다.

이 원장은 “우리 경제는 신성장 산업의 육성을 위해 기업의 창업, 성장, 사업재편에 이르는 성장단계에 따라 맞춤형 자금공급이 필요한 상황”이라며 “금융권도 이에 맞춰 안정성 위주의 영업 관행에서 벗어나 기업의 성장 단계별 위험을 관리하며 충분한 자금을 적시에 공급할 필요가 있다”고 말했다.

고령화로 변화하는 금융 수요를 소비·투자·복지와 연결하면서 성장과 후생을 높일 수 있어야 한다는 점도 강조했다.

그러면서 “금융권은 부동산에 묶여있는 고령층 자금을 다양한 연금·신탁상품으로 유동화해 소비 또는 투자로 연결해야 한다”면서 “건강관리와 주거를 결합한 노인복지주택 등의 사업을 리츠와 연계 시행한다면 자본시장 발전과 복지 증진에 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

이를 위해 금감원도 부동산에 쏠린 자금이 혁신성장 부문으로 공급될 수 있도록 금융권과 소통하고 관련 제도를 개선하겠다고 이 원장은 약속했다.

연구기관장들은 이 자리에서 ▷기업지배구조 개선·기업법제 선진화 ▷모험자본 생태계 확대·혁신기업 자금 지원 강화 ▷장기 기관투자자 역할 강화 ▷금산분리 규제 완화 ▷기업형 벤처캐피탈(CVC) 활성화 ▷위험가중자산(RWA) 가중치 조정 ▷연금 세제혜택 등 은퇴금융 강화 등의 제언을 내놓았다.