[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원이 최근 미국의 글로벌 미디어 뉴스위크가 발표한 ‘World’s Best Specialized Hospitals 2026‘에서 4개 진료과가 세계 순위에 등재됐다.

인하대병원은 이번 발표에서 호흡기(35위·국내 5위), 소아(116위·국내 7위), 비뇨기(123위·국내 11위), 암(242위·국내 14위) 분야 순위에 이름을 동시에 올렸다.

11개 전문분야 전체 리스트를 확인한 결과 인천 소재 병원 가운데 인하대병원이 유일하게 등재됐다.

특히 비뇨의학과는 세계 순위 리스트에 처음으로 진입해 뜻깊은 성과를 냈다.

인하대병원은 “이번 결과는 단순한 순위 이상의 의미를 갖는다”며 ““세계 유수 병원들과 어깨를 나란히 하며 경쟁력을 입증했다는 점에서 병원이 걸어온 여정이 결코 가볍지 않음을 보여준 것”이라고 밝혔다.

인하대병원은 스마트 병원 부문(World’s Best Smart Hospitals 2026)에서도 세계 161위, 국내 11위를 기록했다.

지난해 101~350위 구간에 첫 진입한 뒤 불과 1년 만에 순위를 확보했다. 이는 인공지능(AI) 기반 예측 진단, 원격 협진 시스템, 스마트 보행분석 등 ICT 기반 혁신이 세계적으로 인정받았다는 증거다.

이택 인하대학교 의료원장은 “이번 성과는 각 진료과의 전문성과 구성원들의 노력이 함께 이룬 결과”라며 “앞으로도 환자 중심의 의료와 연구를 통해 세계 속에서 인하대병원의 위상을 높여가겠다”고 말했다.