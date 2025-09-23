[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 9월 22일 오후 망원1동 주민센터 강당에서 어르신들과 아동, 지역 봉사단체가 함께하는 ‘한가위 맞이 송편 나눔 행사’를 열었다.

이번 행사는 민족 최대 명절인 추석을 맞아 세대가 어우러져 송편을 빚으며 따뜻한 정을 나누고, 지역 내 소외된 가구에 송편을 전달하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 어르신 30명과 아동 20명, 망원1동 실뿌리복지동행단 20명 등 총 70여 명이 참여해 정성 어린 손길을 모았다.

참가자들은 함께 송편 반죽을 빚고 고물을 넣으며 즐거운 시간을 가졌으며, 완성된 송편은 경로당과 저소득층 등 70가구에 배부됐다.

오후 5시 박강수 마포구청장은 행사장을 찾아 주민들과 송편 빚기에 함께 참여하며 격려의 인사를 전해 훈훈한 분위기를 더했다.

박강수 마포구청장은 “아이들과 함께 만든 송편을 보니 저마다 얼굴과 성격을 닮은 듯 개성이 묻어나는 것 같다”며 “예쁘고 정성껏 빚은 송편이 우리 이웃들에게 따뜻한 마음과 함께 맛있게 전달되기를 바란다”고 말했다.