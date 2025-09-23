지난 5년 간 IT 인프라 투자에만 약 1800억 “일각의 정보보호 예산 축소 주장은 캐팩스 수치만 반영된 오해” IT 인력 내재화 비율 32%...“업계 최고 수준” 주장

[헤럴드경제=노아름 기자] 롯데카드의 주요 주주사인 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 최근 롯데카드 사이버 보안과 관련해 일부에서 제기된 ‘정보보호 예산 축소’ 주장에 대해 사실과 다르다고 23일 밝혔다.

MBK파트너스는 롯데카드가 ‘IT 인프라(Capex)’와 ‘인력(Opex)’ 등 양 측면에서 균형 있게 정보통신(IT) 및 보안 투자를 지속해왔음을 강조했다.

롯데카드는 주주사들이 교체된 2020년부터 최신 IT 인프라 시스템 구축, 앱과 혁신 플랫폼 출시, 계정계 및 인터페이스 고도화 등 대규모 설비투자(Capex)를 집행해왔다. 동시에 IT 기획, 아키텍처, 보안, 디지털 개발 분야에서 전문 인력을 내재화해 아웃소싱 의존도를 줄이고 운영 역량을 강화하는 운영비(Opex) 투자에도 적극 나섰다.

실제로 은행이나 보험에 비해 카드업계 전반이 높은 IT 아웃소싱 의존도를 보이는 가운데, 롯데카드의 IT 인력 내재화율은 32%에 달한다는 게 MBK파트너스의 설명이다. 이는 업계 평균을 크게 웃도는 수치로, MBK파트너스는 이를 통해 롯데카드가 보안과 IT 역량을 장기적으로 강화해 왔음을 설명했다.

정보보호 분야에서도 단순한 설비투자에 그치지 않고, ▷매체제어·네트워크 보안 ▷방화벽 및 시스템 통제 등 보안 인프라 강화(Capex)와 함께 ▷상시 모니터링 ▷보안 인력 확충 등 운영 비용(Opex) 집행을 병행해왔다.

MBK파트너스 관계자는 “일각에서 제기되는 ‘예산 축소’ 주장은 Capex만 기준으로 해석한 주장”이라며 “실제 롯데카드는 Capex와 Opex를 동시에 집행하며 금융기업의 핵심 가치인 정보보호 역량 강화를 지속해왔다”고 말했다.

이 관계자는 이어 “MBK 파트너스는 다른 주주사들과 함께 앞으로도 롯데카드가 보안과 IT 체계를 업계 최고 수준으로 유지할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.