與 ‘대법원장 청문회’ 추진에는 장동혁 “정신줄 놓은 것 아닌가”

[헤럴드경제=안대용 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 지난 전당대회에서 당대표 자리를 놓고 경쟁했던 김문수 전 고용노동부 장관과 23일 오찬을 함께 했다. 장 대표는 김 전 장관에게 협조를 구했고, 김 전 장관은 덕담을 건넸다.

장 대표와 김 전 장관은 이날 서울 여의도의 한 중식당에서 만났다. 장 대표는 오찬 전 공개 자리에서 “당내 상황이 여러모로 어렵고 국정 상황도 녹록지 않은 상황”이라며 “좋은 말씀도 듣고 조언과 지혜를 구할 겸 뵙자고 청을 드렸는데 흔쾌히 응해주셔서 감사하다”고 말했다.

그러자 김 전 장관은 “열심히 잘하고 계시다”며 “얼굴이 더 좋아지셨다”고 화답했다.

이어 비공개 오찬을 마친 후 장 대표는 기자들과 만나 “김 전 장관께서는 정치 경험도 풍부하시고 여러 전략도 많이 가지고 계신다”며 “당 상황이 어렵기 때문에 당을 이끌어가는 데 있어서 여러 좋은 말씀을 들었다”고 설명했다.

그러면서 “그 말씀 중에 저희들이 앞으로 더 충분히 검토하면서 받아들일 말씀들이 많이 있었다”며 “좋은 말씀 많이 주셔서 감사하게 생각한다”고 했다.

장 대표는 ‘더불어민주당이 조희대 대법원장 청문회를 열기로 한 것에 대해 어떻게 생각하는지’ 기자들이 질문하자 “사법부를 장악하려는 욕망 때문에 민주당이 정신줄을 놓은 것이 아닌가 생각한다”고 했다.

이어 “날조와 정치공작이 만천하에 드러났으면 반성하고 국민께 사과하고 자중해야 한다”며 “대법원장을 상대로 있지도 않은 사실을 날조해 퍼뜨리고 선전·선동하는 것은 정치공작”이라고 비판했다.

그러면서 “사법부가 장악되면 독재는 완성되는 것”이라며 “내란특별재판부·검찰 해체 같은 정치 폭거로 독재로 가는 길은 이미 7부 능선, 8부 능선을 넘고 있다고 생각한다”고 했다.

‘김건희 특검팀(민중기 특별검사)’이 김건희 여사 관련 의혹을 수사 중인 가운데, 통일교 현안 청탁 의혹의 정점으로 지목받고 있는 한학자 통일교 총재가 구속 수사를 받게 된 상황과 관련해 장 대표는 “특검은 국민의힘과 특정 종교를 연결하려는 정치공작을 하는 것 같다”며 “특검의 이런 공세와 특정 종교를 탄압하는 것에 대해 매우 유감스럽게 생각한다”고 했다.