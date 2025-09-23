통계청, 2024년 전국사업체 조사 결과 발표 숙박·음식점업서 처음으로 종사자 수 감소세

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 전국의 사업체수가 전년보다 10만개 이상 증가한 것으로 나타났다.

23일 통계청이 발표한 ‘2024년 전국사업체 조사 결과(잠정)’에 따르면 지난해 전체 사업체 수는 전년보다 10만7184개(1.7%) 증가한 총 635만3673개로 집계됐다.

산업별로 보면 전기·가스·증기업이 3만7000개(33.7%) 늘어나며 가장 큰 폭의 증가세를 보였다. 은퇴 후 노후 대비를 위한 태양광 발전업 투자가 고령층을 중심으로 늘어난 결과로 풀이된다.

도·소매업도 3만6000개(2.3%) 증가했다. 온라인 쇼핑 증가에 따른 전자상거래 소매업·소매중개업, 무인 아이스크림·과자점이 포함된 빵류·과자류·당류 소매업이 확산한 데 따른 것이다. 동호회 등 협회·단체, 개인 간병, 피부 미용업 등을 포함한 협회 및 기타 서비스업은 3만5000개(6.8%) 늘었다.

반면 3D 프린터 등 신기술 등장으로 소규모 주형·금형 제조업, 절삭가공업 등이 위축되면서 제조업은 3만3000개(6.1%) 감소했다. 비주거용 건물 임대업, 부동산 중개·대리업 등의 감소로 부동산업도 1만1000개(3.9%) 줄었다.

종사자 규모별로는 5인 미만(1~4인) 사업체는 15만2000개 늘어난 반면 반면, 5~99인 규모의 사업체(-4만6000개)는 감소한 것으로 나타났다. 전자상거래나 태양광 발전업 등과 관련한 1인 사업체가 증가하고 100인 이하 중소 제조업 등은 감소한 영향으로 풀이된다.

대표자 연령대별 사업체수는 50대가 30.8%로 가장 큰 비중을 차지했지만, 전년 대비 1만1000개 감소했다. 40대 역시 4만개 줄었다. 반면 60대 이상이 대표자인 사업체는 16만1000개 늘어 두 번째로 큰 비중(26.2%)을 차지했고, 30대 대표자 사업체 수는 2000개 늘었다.

사업체 종사자 수는 지난해 2573만1105명으로, 전년 대비 28만5208명(1.1%) 증가했다.

보건·사회복지업과 사업시설·지원업에서 각각 19만6000명, 6만5000명의 인력이 늘었다. 반면 건설업과 숙박·음식점업에서는 각각 12만2000명, 5만8000명이 줄었다. 등록기반으로 조사한 2020년 이후 건설업은 4년 연속 감소세를 이어갔고, 숙박·음식점업은 처음으로 종사자 수가 줄었다.