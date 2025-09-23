AI 기반의 IT 시스템 진단 서비스 AI 자동화 진단, AI 문제해결 서비스 등 탑재

[헤럴드경제=박세정 기자] LG CNS가 인공지능(AI) 기반의 IT시스템 진단 서비스 ‘에이아이탑플러스(AiTop+)(가칭)’를 출시했다고 23일 밝혔다.

LG CNS는 지난 20여년간 매년 100건 이상의 고객 시스템을 진단·개선해 문제를 해결한 기술력을 집약해 ‘AiTop+’를 구현했다. AI를 통해 시스템의 성능과 구성을 진단하고, 결과를 바탕으로 전문가 수준의 처방까지 받을 수 있는 이른바 ‘AI 닥터’다.

고객은 ‘AiTop+’에서 제공하는 ‘AI 자동화 진단’ 기능을 통해 시스템을 쉽고 빠르게 점검할 수 있다. 점검하고자 하는 시스템 서버의 운영체제(OS), 데이터베이스 등 기본 사양을 설정하면 AI가 점검 가능한 항목들을 보여준다. 원하는 점검 항목들을 선택하면 AI가 자동으로 진단을 수행한다.

고객은 AI가 수행한 각 항목별 진단 결과 및 전체 요약 보고서를 통해 ‘서버에서 왜 갑자기 CPU 사용량이 폭증하는지’ 등의 다양한 문제들을 단시간 내 파악할 수 있다.

또 진단 결과를 바탕으로 ‘AI 문제해결 서비스’ 기능을 통해 생성형 AI에게 궁금한 내용을 묻고 답변을 받을 수 있다. LG CNS는 생성형 AI가 전문가 수준의 정확한 답변을 생성할 수 있도록 검색증강생성(RAG), 프롬프트 엔지니어링 등 전문화된 기술을 결합했다. 예를 들어, 시스템 장애가 발생한 상황에서 서버 관리자가 ‘오늘 오전부터 갑자기 웹 서비스가 갑자기 멈추거나 페이지 응답 속도가 현저히 느려지는 현상이 발생하고 있어. 이유를 알려줘’라고 물어보면 생성형 AI가 진단 결과, 그리고 과거 전문가들이 해당 이슈를 해결한 사례 등을 종합 분석해 최적의 답변을 제공한다.

이 밖에도 ‘AiTop+’에는 생성형 AI가 수 기가바이트(GB)에 달하는 대용량 로그 파일도 분석할 수 있도록 돕는 ‘대용량 데이터 분석 도구’ 기능도 탑재됐다. 대용량 파일도 분석하는 것이 가능해진다.

회사 측은 ‘AiTop+’를 개발한 LG CNS의 아키텍처최적화팀은 국내 최고의 시스템 최적화 전문 조직이라고 강조했다. 실제 아키텍처최적화팀은 지난 2023년 11월 발생했던 행정전산망 장애, 백신 접종 예약시스템 및 EBS 온라인 클래스 접속 장애 등 국가적 차원의 IT 이슈에 긴급 투입돼 해결사 역할을 수행한 바 있다.

LG CNS 관계자는 “‘AiTop+’를 지속 고도화해, 고객이 AX로의 혁신 과정에서도 안정적이고 지속 가능한 IT 운영을 실현할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.