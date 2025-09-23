[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)와 순천시세계유산보존협의회(위원장 김준선)가 이달 12일부터 10월 3일까지 개최 중인 ‘2025 세계유산축전 선암사, 순천갯벌’ 프로그램 중 세계유산마을 주민이 직접 운영하는 프로그램이 관람객들 사이에 큰 인기를 끌고 있다.

별량면 장산마을 장산소공원에서는 오는 27일부터 28일까지 신나는 새우잡이 캠핑이 운영된다.

아이들이 직접 새우를 잡아보는 체험이 진행되며 잡은 새우를 즉석에서 구워 맛볼 수 있는 서비스를 제공하고 간단한 게임 등 이벤트를 진행한다.

고장마을 마을회관 일원에서 진행되는 ‘빠르게 지나칠 수 없는 고장에 멈추어 보다’ 프로그램은 기억과 노동, 갯벌과 사람 사이의 시간을 품은 어구를 전시해 단순한 도구가 아닌 어촌의 삶의 증거물로 갯벌이 삶에 어떤 의미였는지를 관람객과 함께 나누게 된다.

또한 타지에서 순천을 경험한 청년 2명이 함께 오천그린광장에서부터 고장마을회관까지 이어지는 자전거 지도를 개발해 관광객과 시민이 고장마을로 찾아와 고장마을의 매력을 느낄 수 있도록 안내한다.

거차마을 거차 뻘배체험장에서 27일부터 28일까지 운영하는 ‘생생뻘배학교’ 프로그램은 갯벌 탐조, 뻘배 제작, 뻘배타기 교육 및 뻘배 경주 등 세계자연유산 순천갯벌의 가치와 갯벌을 삶의 터전으로 살아가고 있는 어민들의 생계수단인 뻘배에 대해 배워보고 경험하는 뜻깊은 시간을 경험할 수 있다.

해룡면 와온마을에는 석양과 갯벌의 조화로운 풍경을 관광객이 담아갈 수 있는 특별한 장소도 조성 중이다.

아기자기한 꽃밭이 조성된 4반 복지관 주변에 마을주민이 주도적으로 참여해 데크길을 조성하고 그 위에 전문가의 디자인을 입혀 관광객이 찾아와 사진에 담고 싶은 사진 명소로 만들겠다는 계획이다.

시 관계자는 “유산마을 공모 프로그램을 8개까지 확대해 시민의 세계유산 활용 경쟁력을 강화하고 시민이 주인이 되는 프로그램이 진행될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.