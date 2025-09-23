총 2842세대… 1조9000억 투입

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 부평구 굴포천역 남측 일원에 대규모 공공주택을 조성하는 ‘도심 공공주택 복합사업’이 추진된다.

이 사업은 정부의 2021년 ‘공공주도 3080+ 대도시권 주택공급 확대 방안’의 일환으로 인천도시공사가 공공주택사업자로 선정됐다.

23일 인천시에 따르면 총 2842세대 규모로 약 1조9000억원의 사업비가 투입되는 대형 주거·복합 개발사업이다.

같은 해 도심 공공주택 복합사업 후보지로 선정된 뒤 2023년에 복합지구로 지정되면서 법적·제도적 기반을 갖췄다.

인천도시공사는 12월 주민협의체 의결을 거쳐 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

인천시는 부평동 895-2번지 일원 약 8만6000㎡ 부지에 주거와 생활 인프라가 어우러진 복합단지를 조성하는데 주력한다.

2026년 상반기에 인천도시공사로부터 복합사업계획 신청을 받아 2027년 상반기에 승인할 방침이다.

2027년 하반기부터 보상협의와 이주·철거를 순차적으로 진행해 2033년까지 준공과 입주를 완료할 계획이다.

이번 사업은 역세권을 활용한 교통·생활 인프라 확충으로 시민 생활 여건을 획기적으로 개선하는 한편 장기간 침체된 원도심에 활력을 불어넣을 수 있을 것으로 기대된다.

장두홍 시 도시균형국장은 “굴포천역 남측 도심 공공주택 복합사업은 원도심의 미래를 새롭게 열어가는 변화의 시작”이라며 “교통·문화·복지 인프라가 어우러진 새로운 생활공간을 만들어 가겠다”고 밝혔다.