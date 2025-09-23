민주당 23일 부산·울산·경남 예산정책협의회 “중요과제 메가시티…부·울·경 30분 시대 열겠다”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 23일 부산을 찾아 가덕도 신공항 건설사업과 관련해 “내년 정부 예산안에 6889억원이 반영돼 있다”며 “정부가 사업 추진 의지를 계속 밝히고 있는 만큼 차질 없이 진행되리라 믿는다”고 강조했다.

정 대표는 이날 오전 부산 동구 민주당 부산시당에서 열린 부산·울산·경남 현장 예산정책협의회에서 “동남권 10대 현안 가운데 교통 문제가 가장 큰 비중 차지하고 있다”며 “부산은 가덕도 신공한 건설을 1순위 과제로 뽑아주셨다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “지난달 문재인 전 대통령을 찾아뵀을 때 기대를 많이 하시면서 희망섞인 말씀을 많이 하셨다”며 “이재명 정부 출범과 함께 부·울·경(부산·울산·경남)이 매우 고무적이라는 말씀을 하시면서 열심히 해서 성과를 꼭 내달라고도 하셨다”고 언급했다.

그는 “부·울·경 메가시티는 단순히 각 지역이 함께 발전하는 것을 넘어 우리나라가 균형 있게 성장하는데 꼭 필요한 중요 과제”라며 “이 목표를 이루기 위해 여러 인프라를 확충하고 협력해야 하지만 그중에서도 주민생활과 경제활동에 가장 큰 영향 주는 것이 교통인프라가 아닐까 그런 생각을 한다”고 했다.

정 대표는 “이재명 대통령께서도 최근 열린 부산 타운홀 미팅에서 부산, 양산, 울산을 잇는 웅상선 광역철도 사업의 신속한 추진을 필요성 거듭 강조하셨다”며 “동남권 메가시티 성공을 위해 광역교통망 구축이 선제적으로 이뤄져야 한다는 말씀도 여러 차례 강조하신 만큼, 교통 문제에 있어서 이번 기회에 많은 부분이 해결됐으면 좋겠고, 이재명 정부에서도 크게 신경 쓰도록 하겠다”고 강조했다.

정 대표는 또한 “각 지역에서 공통적으로 제기된 의료 서비스 개선 문제 역시 오늘 이야기를 들어보고 합리적으로, 효율적으로 해결책을 모색해 보도록 하겠다”며 “대선에서 약속드린 부·울·경 30분 시대를 열기 위해, 지역균형발전의 새 지평을 열어가기 위해 모든 역량을 다하겠다”고 했다.