동포간담회서 “위대한 대한민국” “모범적인 민주국가로 돌아왔다” “투표제도 개선 확실해 해낼 것”

[헤럴드경제(뉴욕)=서영상 기자] 이재명 대통령 22일(현지시간) “(대한민국이) 다시 정상으로 돌아와서 다시 도약할 때가 됐다”며 “경제적으로, 문화적으로, 군사적으로, 외교적으로 그리고 정신적으로, 우리가 세계에 대한민국 국민임을 자랑스럽게 여기는 대한민국을 꼭 만들도록 하겠다”고 말했다.

유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 이 대통령은 이날 현지에서 300여명의 동포와 간담회를 갖고 “전 세계가 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화강국으로, 군사·경제 강국으로 돌아오지 않았나”라며 이같이 밝혔다. 지난해 12·3 계엄 사태 이후 조기대선을 통해 취임한 이 대통령이 G7에 이어 두번째 다자외교 무대에 나서며 국가의 정상화를 강조하는 발언으로 풀이된다.

이 대통령은 “우리 국민은 위대한 존재다. 식민지에서 해방된 나라 중 경제적으로 성공한 산업화를 이루고 민주주의까지 이뤄낸 나라는 대한민국이 유일하다”고 강조했다. 그러면서 “이 자리에 함께하지 못하는 국민도 다 같은 대한민국 국민이고, 대한민국을 걱정하는 동일한 국민 아니겠느냐”고 했다.

이 대통령은 재외국민 투표의 문제점을 개선하겠다는 강력한 의지를 드러냈다. 이 대통령은 동포들을을 향해 “제가 많이 듣는 얘기 중에 투표하기가 왜 이리 어렵냐라는 말을 한다”면서 “1박 2일동안 투표했다는 분부터 비행기 값 수백달러 내고 몇 시간 비행기 타서 투표했다는 분들까지, 대한민국 주인으로서 권한을 행사하지 못해 아쉬워하는 분들이 참 많다”고 했다.

이어 “말로는 국민이 나라의 주인이라고 하는데 실제로 주인이 주인 노릇 해볼라니까 기회를 안 주는 것은 정말로 문제 아니겠냐”라고 물으며 “전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서의 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내도록 하겠다”고 강조했다.

동포들은 이 대통령의 발언 사이사이에 환호와 박수로 동의의 뜻을 표현했다. 일부는 ‘대통령 만세’를 외치기도 했다.

이날 간담회에서는 최근 미국 조지아주 구금 사태가 빨리 해결될 수 있었던 것은 대통령의 결단 덕분이었다며 이 대통령에 감사함을 표시하는 발언이 나오기도 했다.

이명석 뉴욕한인회장은 “2주 전에 한국인 근로자 300여 명이 조지아주에서 구금된 사태가 발생해 며칠만에 돌아올 수 있었던 것은 대통령의 즉각적인 결단 때문이었다”면서 “이 대통령께서 국민 한 명, 한 명을 아끼고 사랑하는 모습을 직접 지켜봤다”고 했다. 그러면서 “730만 해외동포 한 명 한 명에게도 똑같은 애정과 관심을 가져달라”고 당부했다. 그는 최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기를 거론하며 “뉴욕에서 이기는 것은 곧 그 분야에서 세계 1등을 하는 것과 마찬가지”라며 “우리 50만 동포사회가 그 경쟁에서 이길 수 있도록 적극 도와주시고, 특히 차세대 인재를 발굴하고 지원하는 데 최선을 다해달라”고 요청했다.

한편 이 대통령은 동포간담회를 소화하면서 첫날을 마무리했다. 3박5일 방미일정 중 하이라이트는 23일 열리는 유엔총회에서 기조연설이다. 총 196개국 정상 가운데 일곱 번째 순서로 나서는 기조연설에서 이 대통령은 민주 대한민국의 복귀를 선언하고 한반도 정책 등 우리 정부의 외교 비전을 제시할 방침이다. 인류의 평화와 번영을 이뤄나가기 위한 한국의 기여 방안도 설명하겠다는 계획이다.

특히 24일에는 한국 정상으로는 처음으로 이 대통령이 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재할 예정이다. 현재 한국은 유엔 안보리 의장국이다. 이 대통령은 토의에서 ‘모두의 AI’라는 기조 아래 국제사회의 평화와 번영을 위한 공동 대응을 강조할 예정이다.

이 대통령은 뉴욕에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 및 프랑스·이탈리아·우즈베키스탄·체코·폴란드 정상 등과 연쇄 회담을 할 계획이지만, 정작 트럼프 대통령과의 한미정상회담은 성사되기 쉽지 않은 상황이다.

이 대통령은 유엔 사무총장과 면담하는데 이어 프랑스·이탈리아·우즈베키스탄·체코·폴란드 등의 정상과도 회담할 예정이다.