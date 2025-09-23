임직원 30여명 자발적으로 참여해 직접 만든 꽃바구니 협회 통해 전달

[헤럴드경제=박성준 기자] 흥국생명은 지난 22일 미혼모 가정을 응원하기 위한 ‘꽃바구니 제작 봉사활동’을 진행했다고 23일 밝혔다. 이번 활동은 태광그룹 금융계열사인 흥국생명의 임직원 30여명이 자발적으로 참여해 마련됐다.

참가자들은 전문 플로리스트의 강의를 들은 뒤, 꽃바구니 2개씩을 직접 만들었다. 이 중 1개는 임직원 각자의 가정에 보관하고, 나머지 1개는 한국미혼모가족협회를 통해 미혼모 가정에 전달될 예정이다.

흥국생명은 이번 봉사활동이 정서적 지지와 위로가 필요한 미혼모 가정에 따뜻한 마음을 전하는 계기가 되길 바란다고 설명했다. 미혼모 가정은 혼자 아이를 양육하는 특성상 축하를 받거나 선물을 받는 경험이 적어 외로움과 고립감을 느끼기 쉬운 상황이다. 이에 임직원이 정성껏 제작한 꽃바구니가 일상 속 작지만 소중한 위로와 격려의 메시지가 되기를 기대하고 있다.

봉사활동에 참여한 윤정아 흥국생명 책임은 “작은 꽃 한 송이를 고르며 받는 분을 떠올리니 자연스럽게 마음이 따뜻해졌다”며 “이 꽃바구니가 힘든 시간을 지나고 있을 누군가에게 작은 위로가 되길 바란다”고 말했다.

한편, 흥국생명은 이번 활동 외에도 미혼모 가정을 위한 수면조끼와 육아키트 제작·전달, 취약계층 대상 여름김장김치 나눔, 백혈병 환아를 위한 히크만 주머니·헌혈증 기부 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.