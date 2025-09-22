[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 22일 광주광역시 국립광주박물관에서 국회의원, 지자체장, 지역주민 등 200여 명이 참석한 가운데 호남고속도로 동광주-광산간 확장공사 기공식을 개최했다고 밝혔다.

이번 기공식은 총연장 11.2km의 동광주-광산 확장공사(4차로→6차로)의 성공적 사업추진을 위한 공감대를 형성하고 고속도로를 안전하게 건설하겠다는 다짐과 함께 진행됐다.

동광주-광산 확장공사는 총 7934억원(도공 50%, 광주광역시 50%)의 사업비가 투입되며, 동광주IC∼광산IC 구간이 4차로에서 6차로로 확장되고 노후 시설물(횡단교량 등)은 전면 개량된다.

2029년 말 공사가 완료되면, 광주광역시 도심지 구간의 일 평균 통행속도(57.4→62.2km/h)는 빨라지고 정체 구간도 줄어들어 시민 불편이 크게 개선될 것으로 기대된다.

함진규 한국도로공사 사장은 “동광주-광산 확장공사 개통으로 인해 연간 약 300억 원의 물류비 절감과 지역경제 활성화 효과가 기대된다”며 “안전과 품질을 최우선으로 튼튼하고 안전한 고속도로를 만들어 가겠다”고 말했다.