수도권 최대 규모 150개 팀 참여 원도심 상권 활력 제공

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]‘2025 제물포 웨이브 마켓 3회차’, ‘오! 슬로우 마켓’, ‘누들 팝업스토어’ 행사에 5만7000여 명의 방문객이 몰렸다.

22일 인천관광공사에 따르면 지난 20일부터 21일까지 상상플랫폼에서 열린 이번 행사는 인천상상플랫폼 개관 이후 수도권 최대 규모의 로컬·빈티지 축제로, 웨이브홀과 라운지 등 1500평 전 공간을 활용해 총 150개 팀이 참여해 다채로운 콘텐츠를 선보였다.

행사장에서는 체험·전시·공연·푸드존 등 다양한 프로그램이 운영돼 방문객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공했다.

체험존에서는 롱보드 라이딩, 목각인형 제작, 이끼 정원 꾸미기, 키링 만들기 등이 마련됐고 푸드존에서는 수제 맥주, 스페셜티 커피, 베이커리 등 인천을 대표하는 메뉴가 큰 인기를 끌었다.

부대행사로는 DJ 공연, 행운권 추첨, 중구 영수증 이벤트, 구매 인증 스탬프 이벤트가 진행됐다.

특히 중구 영수증 이벤트는 지역 상점과 연계해 원도심 상권 매출 증대에 직접적인 도움을 주었다.

‘누들 팝업스토어’는 인천의 대표 음식인 짜장면과 쫄면의 역사를 소개하고 차이나타운 대표 중국집과 광신제면소가 직접 참여해 방문객들의 큰 관심을 받았다.

라운지 공간에서는 국내 최대 규모의 빈티지 마켓인‘오 ! 슬로우 마켓’이 열려 총 80개 팀이 희소성 있는 아이템과 수공예품을 선보였다.

MZ세대를 중심으로 셀러와 소비자가 직접 소통하며 빈티지 시장의 저변을 확대하고 새로운 트렌드를 공유하는 장이 됐다.

제물포 웨이브 마켓은 올해 세 번째로 지역 로컬 브랜드 성장을 지원하는 대표 축제로 올해 누적 방문객 11만2000여 명을 돌파했다.

백현 인천관광공사 사장은“이번 행사는 로컬 브랜드, 빈티지 문화, 인천의 대표 먹거리를 한자리에서 만날 수 있는 초대형 축제로, 수도권 최대 규모의 마켓으로 자리잡았다”고 말했다.