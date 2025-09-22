[헤럴드경제=양대근 기자] 고려아연(회장 최윤범)이 ‘제5회 산업안전보건 영상공모전’을 성황리에 마쳤다고 22일 밝혔다.

이번 공모전은 임직원의 안전보건 의식을 높이고 안전 실천 문화를 확산하기 위한 사내 안전경영 활동의 일환으로 마련됐다. 올해로 5년째를 맞은 이번 대회에는 롱폼 16편과 숏폼 8편 등 총 24편의 작품이 출품됐다. 단순히 안전 수칙을 전달하는 수준을 넘어 드라마 패러디, 숏폼 트렌드 영상 등 참신한 형식으로 제작된 작품들이 눈길을 끌었다.

심사과정에서는 안전팀과 임원, 외부 전문가, 전 임직원의 투표를 함께 반영해 다양한 의견을 수렴하고 객관성을 확보했다. 롱폼과 숏폼 부문별로 대상을 비롯해 다양한 수상작이 선정됐으며, 총 상금은 약 1260만 원에 달했다. 시상식은 지난 18일 온산제련소 본관 대회의실에서 열렸다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 “이번 공모전은 형식적인 교육을 넘어 세대와 직급을 아우르며 임직원 모두가 자발적으로 안전을 고민하고 공유하는 장이 됐다”며 “앞으로도 ‘안전은 모두의 책임’이라는 인식을 바탕으로 다양한 활동을 통해 안전문화를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

고려아연은 이번 공모전 외에도 다양한 안전보건 프로그램을 운영하며 임직원이 안전하고 건강하게 일할 수 있는 근무환경 조성에 힘쓰고 있다. 또 안전을 기업경영의 최우선 가치로 삼고 안전문화를 확산하기 위해 전사적으로 노력하고 있다.

고려아연은 계속해서 ‘다양한 원료 및 에너지원을 가장 안전하고 친환경적이며 효율적인 방법으로 전환한다’는 기업 미션 아래, 안전을 핵심 가치로 삼아 사회적 책임을 다할 방침이다.

한편, 이번 공모전 출품작은 사내 안전보건 교육과 홍보자료로 활용할 예정이다. 영상은 고려아연 안전환경본부 유튜브 채널에서 확인할 수 있다