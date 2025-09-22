‘관세대응 119’, 범정부 협업체계로 격상…美 의견제출 등 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상자원부는 장관은 22일 ““관세대응 119 플러스로의 확대 개편을 차질없이 추진하는 한편, 민관합동 수출 현장지원단과 릴레이 간담회를 지속 개최해 기업 현장의 목소리를 신규서비스와 정책에 반영하겠다”고 강조했다.

김 장관은 이날 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에서 주재한 철강·알루미늄 파생상품 기업 간담회에서 “통상환경 변화에 따라 현장의 수요에 맞는 지원방안을 발굴하는 것이 무엇보다 중요한 과제”라며 이같이 말했다.

산업부는 지난 2월 신설한 관세 문제 상담 창구인 ‘관세대응 119’를 범정부 협업 체계로 개편·격상한 ‘관세대응 119 플러스’를 운영하겠다고 밝혔다.

관세대응 119 플러스는 앞으로 미 정부에 대한 수출기업 관세 애로 의견서 제출 지원 ▷미국 관세청 사전심사제도(CBP E-ruling) 신청 컨설팅 ▷미국 세관의 사후 검증 요구자료 대응 ▷철강 함량 가치 산출 지원 서비스 등을 제공할 예정이다.

특히 철강 파생상품 기업을 위해서는 미국 현지전문가가 상시 1:1 상담해 주는 서비스도 운영한다.

김 장관은 이어 ‘철강 파생상품 관세 대응 설명회·상담회’ 현장을 찾아 온라인 관세 확인 시스템을 통해 품목번호(HS코드)별 관세율을 확인하고, 철강·알루미늄 파생상품 함량가치 산출 등을 직접 점검했다.

이날 설명회에서는 코트라가 미국의 관세부과 조치 현황을, 서울세관 등이 수출기업 유의 사항과 관세절감 전략을 공유했다.

1:1 맞춤형 상담회에는 100여개 기업이 참가해 미국·한국 변호사, 관세사 등으로부터 심층 상담을 받았다.