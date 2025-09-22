[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진) 대표 음악 축제 ‘양천 락(樂) 페스티벌’이 오는 27일 오후 2시 30분부터 신월야구장에서 열린다.

‘양천 락(樂) 페스티벌’은 공항 소음지역이라는 지역적 한계를 역발상으로 풀어내 ‘비행기 소음을 날려버릴 강렬한 락 사운드’라는 독창적인 콘셉트의 음악축제다. 올해로 3회째다.

특히 이번 페스티벌은 대한민국 락 발라드의 대표 아이콘 김종서와 독보적인 가창력과 폭발적인 성량으로 수많은 히트곡을 남긴 소찬휘를 비롯해 인기 아티스트가 참여한다.

공연은 1부와 2부로 나뉘어 총 8팀의 뮤지션이 무대를 채운다. 세대를 아우르는 다채로운 라인업으로 관객 모두의 뜨거운 호응을 이끌어 축제의 열기를 더할 예정이다.

1부에는 전통 거문고와 밴드 사운드를 융합한 ‘카디’, 뉴트로 감성의 ‘저지브라더’, 한국 모던 록을 대표하는 ‘브로큰 발렌타인’, 헤비메탈의 전설 ‘크래쉬’가 무대에 올라 젊은 감성의 에너지를 전한다.

2부에는 ‘소찬휘’, ‘김종서’, ‘크랙샷’과 함께 튀르키예 대표 밴드 ‘Pitch Black Process’가 튀르키예 전통 음악과 현대적인 메탈사운드를 결합한 이색 무대를 선보인다.

관람은 별도의 예매 없이 선착순 무료입장으로 진행된다. 안전을 위해 행사장 최대 입장인원은 4000명으로 제한된다.

이기재 양천구청장은 “이번 축제는 비행기 소음이라는 지역적 한계를 문화예술로 승화시켜 성공한 상징적인 사례”라며 ‘앞으로도 ’양천 락 페스티벌’을 양천구만의 색깔을 담은 지역문화 축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.