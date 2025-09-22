추모식서 “범인 용서한다...남편도 그리했을 것” “남편은 트럼프에게 아들 같은 존재” 범인 사형 원하느냐는 질문에 “정부가 정하길 바라”

[헤럴드경제=도현정 기자]암살된 미국 강경 우파 활동가 찰리 커크의 부인 에리카 커크(36)가 21일(현지시간) 남편을 살해한 범인을 용서한다며 사형 선고를 원하느냐는 질문에 대해서는 “정부가 정할 것”이라 전했다.

AFP 통신 등 외신에 따르면 에리카는 이날 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 추모식에서 “나의 남편 찰리는 자신의 생명을 앗아간 사람과 같은 청년들을 구하고 싶어 했다”며 “그 젊은이를 용서한다”고 말했다. 이어 “그게 바로 그리스도가 하신 일이며 찰리도 그렇게 했을 것”이라며 “증오에 대한 답은 증오가 아니다”라고 강조했다.

에리카는 지난 18일 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에서도 총격범 타일러 로빈슨을 ‘길 잃은 영혼’으로 지칭하며 남편의 죽음이 “하나님의 계획이라고 굳게 믿고 있다”고 말했다.

그는 “많은 이들이 ‘그 사람에게 분노를 느끼나. 사형을 원하나’라고 물었지만, 솔직히 나는 변호사에게 정부가 이 문제를 결정하기를 바란다고 말했다”며 “그 사람의 피를 나의 장부에 올리고 싶지 않다”고 말했다. 이어 “내가 천국에 갔을 때 예수님이 ‘눈에는 눈, 이에는 이인가. 이게 우리의 방식인가’라고 물으시면 그게 나를 천국에서, 찰리와 함께 있을 곳에서 멀어지게 할까 봐 (분노를 바라지 않는다)”고 덧붙였다.

에리카는 인터뷰에서 커크가 유타주로 강연을 떠나기 전 남편에게 방탄조끼를 입으라고 간청했고, 친구들은 그에게 방탄유리 뒤에서 연설하라고 했다고 전했다. 그러나 커크는 “아직은 아니다”라며 이 같은 제안들을 거절했다고 말했다.

에리카는 남편과 도널드 트럼프 미국 대통령의 관계에 대해서도 “찰리는 그에게 아들과 같은 존재였다”고 말했다. 이어 남편이 죽은 뒤에도 ‘계속 조언을 구해도 되겠느냐’는 자신의 질문에 트럼프 대통령이 “물론이다”라고 답했다고 전했다.

우익 성향 정치단체 ‘터닝포인트 USA’를 창립한 커크는 동성애와 낙태를 반대하고 총기 보유를 옹호하며 트럼프 대통령의 열성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영의 핵심 인물로 떠오른 청년 활동가다. 지난 10일 미국 유타주 유타밸리대에서 강연하던 중 총에 맞아 숨졌다. 용의자로 체포된 타일러 로빈슨은 독실한 몰몬교 가정에서 자라 우수한 성적으로 유타 주립대에 진학했으나, 한 학기만에 자퇴한 뒤 현실에 발을 붙이지 못하고 방황한 것으로 알려졌다. 최근에는 급진적인 정치 성향을 보이며 온라인 등에서의 정치 논쟁에 심취했고, 범행 직전 룸메이트에게 “난 그(찰리 커크)의 증오(hatred)에 질렸다. 어떤 증오는 대화로는 해결이 안 된다”고 문자를 보낸 것으로 확인됐다.