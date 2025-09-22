설계·판매·사후관리까지 고도화 민원발생 사전차단·모범사례 구축

최근 금융소비자 보호가 화두로 떠오르면서 한화생명이 이에 발맞춰 최고경영자(CEO) 직속 ‘고객신뢰혁신 태스크포스(TF)’를 신설하고, 사전예방적 위험 관리 체계를 본격화한다고 22일 밝혔다.

이번 조치는 금융소비자의 권익을 최우선으로 하는 경영 의지를 선언한 것으로, 상품 기획부터 사후 관리까지 전사적 소비자 보호 시스템을 강화하기 위한 움직임이다.

TF는 이경근 한화생명 대표가 직접 의장을 맡아 회사 전 부문을 총괄하며, 경영지원부문장·보험부문장·상품전략실장 등 주요 임원이 함께 참여한다.

TF는 금융상품 개발과 판매, 사후 관리 등 전 단계에서 발생할 수 있는 소비자 피해 위험을 사전에 점검하고, 구체적인 개선안을 신속히 실행한다. 특히 사전예방적 위험 관리 체계를 조기에 완비하겠다는 방침이다.

주요 과제는 ▷상품 설계 단계에서의 불완전판매 오인 가능성 차단 ▷민원·분쟁 발생 가능성이 높은 영역 사전 점검 ▷보험금 지급 과정의 불합리 요소 제거와 분쟁 예방 강화 ▷소비자 보호 관점에서의 내부 점검체계 고도화 등이다. TF는 정기 회의에서 CEO 직속 보고를 통해 실행 현황을 점검하고, 즉각적인 개선 조치를 끌어낸다. 박성준 기자