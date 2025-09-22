[헤럴드경제=이태형 기자]공무원연금공단은 지난 19일 제주 본부에서 기술보증기금과 ‘AI 기반 디지털 감사역량 강화 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 AI 시대에 부합하는 감사체계를 공동으로 구축하고, 이를 통해 감사업무의 효율성과 투명성을 높이기 위해 추진됐다.

업무협약식에는 공무원연금공단 정영민 상임감사 직무대리와 기술보증기금 한창규 감사실장을 비롯해 약 10명이 참석했다.

앞으로 양 기관은 ▷AI 등 신기술 기반 디지털 감사역량 강화 ▷개인정보 보호 및 사이버 보안 등 정보보안 분야 감사 노하우 공유 ▷선진 내부통제제도 구축과 운영 협력 ▷감사 전문성 제고와 품질 향상을 위한 정보·기술 교류 ▷전문 분야 감사인력 상호 지원 등을 적극 추진해 나갈 계획이다.

정영민 공무원연금공단 상임감사 직무대리는 “이번 협약은 양 기관이 함께 AI 기반의 선진 감사체계를 발전시키는 중요한 계기가 될 것”이라며 “자체감사기구의 역량을 높여 기관의 경영 혁신과 미션 달성에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.