전용 59㎡ 56가구 일반분양 공급 분상제…지하철 2·3호선 인근 매력

DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 ‘아크로 드 서초’(투시도)를 10월 공급할 예정이라고 22일 밝혔다. 이 단지는 지하 4층~지상 39층 아파트 16개 동, 전용면적 59~170㎡ 총 1161가구로 조성된다. 이 가운데 전용 59㎡ 56가구가 일반분양으로 공급된다.

아크로 드 서초는 서초동 내 대표적인 재건축 5개 단지 중 하나인 서초신동아 1·2차 아파트를 재건축해 조성하는 단지다. 강남 핵심지역에 자리 잡아 교통과 학군, 생활편의시설 등 우수한 주거환경을 갖춘 데다, DL이앤씨의 하이엔드 브랜드 ‘아크로’가 적용됐다. 분양가 상한제 적용으로 합리적인 가격에 선보일 전망이다.

이 단지는 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리로 약 600ｍ 거리에 있다. 지하철 2·3호선 교대역과 3호선 양재역도 가깝다. 강남을 대표하는 강남대로와 테헤란로, 경부고속도로(서초IC) 등으로 접근이 쉽다. 학군도 우수하다. 단지는 서이초와 맞닿아 있으며 길 건너편에는 서운중이 위치한 학세권 단지다. 굵직한 개발도 이어지고 있다. 인근 옛 국군정보사사령부 부지에 ‘서리풀 복합개발’ 사업이 진행 중이다. 오는 2030년 업무복합단지와 미술관, 박물관, 공연장 등이 들어설 예정이다.

‘아크로 가든 컬렉션’이 적용돼 웰컴가든, 수경형 정원 워터오르간 램프가든, 티라운지 캐스케이드 램프가든 등 다채로운 테마의 조경 공간이 단지 곳곳에 배치된다. ‘클럽 아크로’에는 스크린 골프라운지와 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸 등이 마련된다. 실내놀이터인 키즈 라운지, 안전한 등하원을 위한 키즈 스테이션, 개인 독서실 스타일의 프라이빗 스터디룸 등도 조성된다. 또한 층간소음을 대폭 줄여주는 ‘D-사일런트 플로어’가 적용된다. 여기에 층간소음 감지시 월패드로 알림을 보내는 ‘D-사일런스 서비스’도 도입된다.

가구당 1.58대(단지별 상이)로, 강남에서 보기 힘든 넉넉한 주차 공간을 확보했고, ‘인공지능(AI) 주차유도 관제시스템’도 적용된다. 박로명 기자