[헤럴드경제=유재훈 기자]재단법인 에이스경암의 안성호 이사장(에이스침대 대표)은 추석을 맞아 1억 9000만 원 상당의 백미 7000포(10kg)를 성남시에 기탁했다. 에이스경암의 백미 기증은 1999년 이후 올해로 27년째 이어지고 있다.

22일 에이스경암에 따르면 안성호 이사장이 기탁한 백미는 성남시 관내 독거노인과 소년·소녀 가장들에게 전달될 예정이다. 에이스경암의 백미 나눔은 지난 27년간 누적 기부량 16만 7760포, 이는 금액으로 환산 시 약 40억 2000만 원에 이른다.

특히 이번 추석 나눔은 최근 쌀값이 급등에도 불구하고, 지난 설보다 500포 늘어난 7000포를 기부했다는 점에서 더 의미가 크다는 게 에이스경암 측 설명이다.

안성호 이사장은 선친의 ‘기업 이윤을 사회에 환원한다’는 경영철학을 계승하며 백미 기부 외에도 다양한 ESG 경영을 실천하고 있다. 올해 초 영남 지역에서 발생한 대형 산불 피해 복구를 위해 업계 최대 규모인 5억 원을 긴급 성금으로 전달했다.

루게릭 환우 지원에도 적극적으로 나서 지난 2년간 국내 최초 루게릭 요양병원인 ‘승일희망요양병원’ 건립에 2억 원을 기부했으며, 올해 6월 ‘아이스버킷 챌린지 런 in 서울’의 메인 후원사로 참여해 루게릭 질환에 대한 인식 개선과 사회적 공감대 확산에 기여했다.

안성호 이사장은 “이번 기부가 어려운 이웃들에게 작은 힘이 되어 따뜻한 명절을 보내는 데 보탬이 되기를 바란다”며, “앞으로도 소외된 이웃과 지역사회가 가장 필요로 하는 순간에 도움을 전할 수 있도록 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 밝혔다.