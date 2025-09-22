[헤럴드경제=배문숙 기자]내달부터 적용되는 올해 4분기(10∼12월) 전기요금이 현재 수준인 연료비조정단가 ‘킬로와트시(㎾h)당 5원’으로 동결된다. 연료비 조정단가는 2022년 3분기 이후 14개 분기 연속, 일반(주택)용 전기요금은 10개 분기 연속 동결되는 것이다.

한국전력은 4분기에 적용할 연료비조정단가를 현재와 같은 kWh당 +5원으로 유지하는 방안에 대해 산업통상자원부의 승인을 받았다고 22일 밝혔다.

전기요금은 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금으로 구성된다.

이 중 최근 3개월 간 단기 에너지 가격을 적절히 반영하기 위한 연료비조정요금의 계산 기준이 되는 것이 매 분기에 앞서 결정되는 연료비조정단가다.

연료비조정단가에 전기 사용량을 곱한 결과가 연료비조정요금이다. 해당 분기 직전 3개월간 유연탄, 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 반영해 kWh당 ±5원 범위에서 결정되는데, 최근 최대치인 ‘+5원’이 지속해 적용 중이다.

정부와 한전은 4분기 연료비조정요금을 기존과 같은 수준으로 유지했고 기본요금, 전력량요금, 기후환경요금 등 나머지 요금도 별도로 인상하지 않았기 때문에 이를 모두 아우르는 4분기 전기요금도 동결된다.

한전은 당초 최근 3개월간의 연료비 가격 동향을 반영해 이번 4분기에 필요한 연료비조정단가가 kWh당 -12.1원이라고 산정했다.

그러나 정부는 한전 재무 상황이 위기 수준으로 심각하고, 전기요금에서 가장 큰 부분인 전력량요금의 미조정액이 상당하다는 점 등을 반영해 한전이 이번 분기도 연료비조정단가를 kWh당 +5원으로 유지하라고 통보했다.

한전은 지난 2022년 3분기부터 14분기째 조정단가를 계속 +5원/kWh으로 적용하게 된다. 일반용 전기요금은 10개 분기 연속 동결이다.

올해 4분기의 경우 국제 에너지 가격이 다소 안정된 모습을 고려할 때 연료비조정단가를 소폭 낮출 수 있다는 예상도 나왔지만 한전은 200조원이 넘는 부채 상황을 고려해 최대치를 유지하기로 결정한 것으로 분석된다.

최근 이재명 대통령이 전기요금 현실화 필요성에 대해 언급하기는 했지만 최근 소비자물가 안정세에도 추석을 앞둔 상황에서 전기요금이 오르면 물가 상승을 자극할 수 있는 만큼 시기를 늦췄다는 분석이다.

또 한전이 그동안의 전기요금 인상을 통해 지난해 8조3000억원의 영업이익을 올리며 4년 만에 흑자로 돌아선 만큼 전기요금을 급하게 올려야 하는 상황이 아니라는 점도 전기요금 동결 배경으로 꼽힌다.

다만 전기료가 동결되면서 한전의 막대한 부채 해결도 요원해졌다. 한전은 2021년 2분기부터 글로벌 에너지 위기에 따른 발전연료 구입비 부담이 늘어나면서 총부채가 200조원을 넘겼는데 요금 동결에 따른 부담이 심화될 전망이다.

특히 이재명 정부가 신재생에너지 확충 정책을 펼침에 따라 장기적으로 전기 요금이 인상될 가능성이 높은 것으로 관측된다.

에너지고속도로는 오는 2030년까지 서해안, 2040년까지 한반도 에너지 고속도로를 완성하는 것을 목표로 추진되는데 현재 한전이 발행할 수 있는 채권 수준이 20조원 미만이어서 내년에는 전기요금 인상에 나설 수 밖에 없다는 전망이다.