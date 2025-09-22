- 해양바이오산업 전초기지 ‘산업화지원센터’ 문 열고 본격 운영 - 기업 창업·시제품 제작·인력 양성·연구개발·연구 장비 등 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 서천에 해양바이오를 충남을 비롯한 대한민국의 새로운 성장동력 산업으로 키워 나아갈 전초기지가 문을 열고, 가동을 본격 시작했다.

50년 전 비철금속 제련 핵심 거점으로 우리나라 경제를 이끌었던 서천 장항이 미래 고부가가치 산업으로 주목받고 있는 해양바이오산업 거점 도시로의 꿈을 향해 새로운 비상을 시작했다.

도는 해양바이오 산업화지원센터 개관식을 22일 서천 장항국가생태산업단지 서해권역 해양바이오 클러스터에서 김태흠 지사 등 150여 명이 참석한 가운데 개최했다.

김 지사의 민선8기 4년 차 시군 방문에 맞춰 연 이날 개관식은 사업 경과 보고, 유공자 표창, 테이프 커팅 등의 순으로 진행했다.

해양바이오 산업화지원센터는 해양바이오 기업 창업 지원, 제품 개발 및 생산 지원 전문 기관으로, 도가 중점 추진 중인 서해권역 해양바이오 클러스터의 컨트롤타워 기능을 수행한다.

운영은 충남테크노파크가 맡고, 상주 근무 인원은 현재 5명이며, 앞으로 4명을 추가 배치할 계획이다.

도비 등 347억원을 투입해 지상3·지하 1층에 연면적 6199.7㎡ 규모로 건립한 시설은 연구동과 시생산동으로 나눴다.

연구동 내에는 미세조류·미생물 배양실, 유전체 분석실, 기업 입주 공간, 회의실 등을, 시생산동에는 건기식 시생산시설 등을 설치했다.

장비는 광생물 반응기, 원심분리기, 인큐베이터, 단백질 분리정제 시스템 등 114종 498대를 갖췄다.

해양바이오 산업화지원센터 주요 사업 내용은 ▷연구·생산 장비 지원 ▷시제품 제작 지원 ▷입주 공간 제공 ▷실무인력 양성 ▷산학연 공동 연구개발 지원 ▷홍보·마케팅 지원 등이다.

추후에는 ▷기업 맞춤형 지원 프로그램 마련 ▷시제품 생산·개발을 위한 시설·장비 운영 본격화 ▷기업 인큐베이팅을 통한 앵커기업 육성 등도 추진한다.

해양바이오 산업화지원센터에는 특히 건강기능식품, 화장품, 의약외품 생산 3개 기업이 입주해 기술 및 제품 개발을 진행 중이다.

도는 이번 해양바이오 산업화지원센터가 ▷해양바이오산업 관련 인프라 확충을 통한 경쟁력 확보 ▷사업화 전주기 지원 체계를 통한 혁신 생태계 조성 등의 효과를 올리며, 충남이 글로벌 해양바이오산업을 선도하는 발판을 마련할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이날 개소식에서 김태흠 지사는 “충남은 서천을 해양바이오산업 거점 도시로 키우기 위해 연구개발, 산업화, 인재 양성 등 3개 방향으로 노력 중”이라고 소개했다.

이어 ▷지식산업센터·인증지원센터·대량 생산 플랜트 신설 ▷폴리텍대 서천캠퍼스 건립 등을 중점 추진하고 있다며 “힘쎈충남답게 해양바이오 클러스터도 제대로 구축할 것”이라고 강조했다.

해양바이오는 해양 동식물이나 미생물 등 유기체를 지칭하며, 해양바이오산업은 이를 활용해 식품, 의약품, 화학제품, 에너지 등 인류에게 유용한 제품 및 서비스를 생산하는 활동을 말한다.

도는 해양바이오산업 전주기 지원 체계 구축을 통한 산업 생태계 조성, 해양바이오산업 및 기업 집중 육성을 통한 미래 가치 선점 및 선도 등을 위해 서해권역 해양바이오 클러스터를 조성 중이다.

서천군 장항산단 내에 추진 중인 서해권역 해양바이오 클러스터는 오는 2028년까지 2168억원을 투입, 현재 운영 중인 해양바이오 뱅크와 이번 해양바이오 산업화지원센터 외에 블루카본 실증연구센터, 바이오 특화 지식산업센터, 해양바이오 인증지원센터 등 7개 기관을 추가 설치, 총 9개 기관을 설립해 완성한다는 계획이다.