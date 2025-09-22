[헤럴드경제=김주리 기자] 롯데카드가 최근 발생한 대규모 해킹 사고와 관련해 ‘10개월 무이자 할부’, ‘내년 연회비 면제’ 등 보상안을 제시했지만 피해 소비자들은 실제 혜택을 체감할 수 있는 범위가 제한적이며, 피해 규모 대비 보상안이 미흡하다고 불만을 제기하고 있다.

22일 금융권에 따르면 롯데카드는 이번 개인정보 유출 사태에 대한 고객 보상 방안으로 ▷10개월 무이자 할부 제공 ▷내년 연회비 면제 ▷금융피해 보상서비스(크레딧케어) 및 카드사용 알림서비스 무료 제공 등을 내놨다.

이에 피해 소비자들은 이번 사태로 발생한 피해 규모에 비해 보상이 부족하다는 반응을 보이고 있다.

한 네티즌은 “롯데카드가 터트린 피해 정도면 최소한 2~3년간 연회비를 면제해 줘도 될까 말까인데 어느 부분이 보상인 거냐”며 “소금 생각이 난다. 너무 짜다”고 했다.

롯데카드가 제시한 보상안에 따르면 ‘차년도 연회비 면제’ 보상안은 전체 회원 297만명 중 약 28만명만 적용 대상이다.

이들은 카드번호와 비밀번호 앞 2자리, 카드 유효기간, CVC 등 주요 카드 정보와 주민등록번호, 생년월일, 전화번호 등 개인정보가 함께 유출된 이들로, 부정 사용으로까지 이어질 위험이 있어 카드 재발급이 권장됐다. 유출 규모에 비해 실제 혜택을 받는 고객은 10명 중 1명꼴에 불과한 셈이다.

롯데카드가 무료로 제공한다고 밝힌 ‘크레딧케어’ 서비스와 카드사용알림 서비스도 각각 월 990원, 월 300원 수준으로, 총 월 1300원 수준에 불과하다. 해당 보상은 올해 연말까지만 제공된다.

롯데카드의 체크카드만 보유하고 있는 고객들은 연회비 면제나 무이자 할부 같은 보상안조차도 적용받을 수 없다는 불만을 털어놓기도 했다.

CVC부터 비밀번호, 주민등록번호, 결제가상번호까지 모두 유출됐다고 밝힌 한 네티즌은 “체크카드만 보유 중인 고객들은 정보만 털렸다”며 연회비 면제, 10개월 무이자 할부 등 신용카드 위주 보상안에 체크카드 피해자들이 사각지대에 놓였다고 하소연했다.

롯데카드 측은 이번 사태를 계기로 향후 5년간 1100억 원의 정보 보호 투자를 약속하는 등 재발 방지에 총력을 다하겠다는 입장이다.

조좌진 롯데카드 대표는 “IT 예산 대비 정보보호 예산 비중을 업계 최고 수준인 15%까지 확대하겠다”며 “이를 통해 자체 보안관제 체계를 구축하여 24시간 실시간 통합보안 관제 체계를 강화하고, 전담 레드팀을 신설해 해커의 침입을 가정한 예방 활동을 상시화하겠다”고 말했다.