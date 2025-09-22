서울 암사동 유적 발견 100주년, 강동선사문화축제 30주년 기념의 해 오는 10월 17~19일, 서울 암사동 유적 일대와 암사초록길에서 3일간 열려 6년 만의 거리퍼레이드와 다채로운 체험 프로그램 등으로 모두 함께 즐기는 축제

[헤럴드경제=박종일 선임기자]가을 나들이의 계절, 강동구에서 6000 년 전 선사시대로의 특별한 시간여행이 펼쳐진다. 서울 동남권을 대표하는 인기 축제인 ‘강동선사문화축제’는 매년 수십만 명의 방문객들이 찾는 강동구의 대표 문화행사로, 선사시대의 숨결을 오늘에 되살리는 체험의 장이다. 특히, 올해는 30회를 맞아 한층 다채로운 프로그램을 마련해 역사와 문화가 어우러진 가을 축제의 진수를 선보일 예정이다.

강동구(구청장 이수희)는 오는 10월 17일부터 19일까지 3일간 서울 암사동 유적(올림픽로 875)과 암사초록길 일대에서 ‘제30회 강동선사문화축제’를 성대하게 개최한다고 밝혔다.

올해 축제의 주제는 ‘6000년의 숨결, 100년의 빛, 30년의 울림’으로, 선사시대의 역사와 현재의 문화, 그리고 미래로 이어질 강동의 비전을 함께 느낄 수 있는 다양한 프로그램을 준비했다. 행사장은 ‘물, 불, 흙, 바람’의 4원소 나라로 꾸며져 구역마다 특색 있는 공연과 체험 프로그램이 운영되며, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 볼거리와 즐길 거리를 선사한다.

성화와 드론쇼로 열리는 축제의 문…세대를 잇는 화려한 개막 공연

축제 첫날인 17일 오후에는 강동구립민속예술단 풍물팀의 ‘꿈의 길놀이’와 자치회관 프로그램 경연대회가 열리며 본격적인 축제의 막을 올린다. 이어 성화릴레이와 개막선언, 드론쇼가 장관을 이루며 축제의 서막을 화려하게 밝힌다.

개막식 무대에는 폭발적인 무대 장악력을 가진 ‘현진영’, 파워풀한 가창력의 ‘박미경’, 세대를 아우르는 트로트 감성의 ‘장민호’가 차례로 올라 관객의 환호 속에 축하공연을 펼치며 첫날의 열기를 한껏 끌어올릴 예정이다.

6년 만에 돌아온 거리퍼레이드…강동의 거리가 역사와 예술의 무대로

축제의 하이라이트인 거리퍼레이드는 6년 만에 화려하게 부활한다. 둘째 날인 18일 1400여 명의 주민, 단체, 전문 공연팀이 참여해 4대 원소를 상징하는 시대별 테마 행렬을 선보이며 강동의 거리를 거대한 무대로 변신시킨다.

퍼레이드는 신암초등학교에서 출발해 현대자동차 사거리(출정식), 암사종합시장(퍼포먼스), 선사사거리를 거쳐 축제장까지 이어진다. 매머드(물)·시조새(불)·코뿔소(흙)·검치호(바람) 등 대형 조형물이 등장해 장관을 이루며, 구석기부터 철기시대까지 이어지는 인류의 발자취를 생생히 재현한다. 주민들이 직접 참여하는 동별 행렬과 전문 공연단의 화려한 퍼포먼스가 어우러져, 거리가 역사와 예술로 가득 채워질 전망이다.

이날 행사장에서는 서울시 무형유산 제10호 ‘바위절마을 호상놀이’ 재연, 강동구민이 끼를 마음껏 발산할 수 있는 강동선사노래자랑, 중증장애인으로 구성된 공연팀이 연주와 댄스 등의 장기를 선보이는 장애인 가족 축제 등 다채로운 볼거리가 제공된다.

청소년의 열정부터 불꽃놀이까지…강동의 밤하늘을 수놓는 마지막 향연

축제 마지막 날인 19일에는 중·고교 청소년 문화예술 동아리들이 직접 기획하고 참여하는 선사 락(樂) 페스티벌로 시작해, 강동구립예술단의 품격 있는 공연과 개성 넘치는 선사헤어쇼가 무대를 채운다.

이후, 저녁 7시부터는 폐막 축하공연이 열린다. 주무대인 불의 나라에서 깊은 감성과 호소력을 지닌 ‘김현정’, 흥겨운 무대로 모두를 하나로 만드는 국민가수 ‘박상철’, 록의 전설 ‘김경호 밴드’가 연이어 공연하며 3일간의 열기를 최고조로 끌어올린다. 뒤이어 화려한 불꽃놀이가 강동의 밤하늘을 수놓으며, 축제의 대미를 장식한다.

아이부터 어른까지, 세대를 아우르는 체험 프로그램 대폭 확대

올해 축제는 30회 개최를 기념해 체험 프로그램을 확대했다. ‘선사 쓱쓱 드로잉’, ‘산신령의 바둑 한 수’, ‘선사 힐링 족욕 프로그램’ 등 전 세대가 함께 어울리며 즐길 수 있는 프로그램이 풍성하게 준비되어 있다.

또, 온 가족을 위한 ‘선사 바비큐 체험’, ‘선사 4종 올림픽’, ‘업사이클링 선사 코스튬 체험’도 운영된다. 특히, 이번 선사 바비큐 체험은 쉼터 공간에서 푸드트럭과 함께 진행되어, 축제를 찾은 관람객들에게 맛과 즐거움을 동시에 제공하며 축제의 색다른 매력을 더할 예정이다.

야간 빛 축제, 달빛 아래 걷는 6000 년의 시간여행

구는 축제 기간 전후인 10월 14일부터 24일까지 매일 오후 6시부터 9시까지 ‘야간 빛 축제’을 운영한다. 암사동 선사 유적을 따라 4가지 원소를 주제로 한 야간 산책 코스가 조성되어, 방문객들은 낮에는 볼 수 없던 선사의 또 다른 모습을 달빛 아래에서 감상하며 특별한 추억을 남길 수 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 강동선사문화축제는 6000 년의 숨결이 별빛처럼 흐르고, 100년의 빛이 강동에 스며들며, 30년의 울림이 세상에 퍼져나가는 축제가 될 것”이라며 “소중한 사람들과 함께 오셔서 빛나는 추억을 만들고, 강동구의 매력을 마음껏 느껴보시길 바란다”고 말했다.