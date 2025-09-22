[헤럴드경제=신동윤 기자] 지난 8월 주식 발행 규모가 한 달 전에 비해 크게 줄었다. 대형 기업공개(IPO)가 부재했고, 유상증자가 감소한 탓으로 읽힌다.

22일 금융감독원이 발표한 ‘8월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식 발행 금액은 8862억원으로 전월보다 3조9273억원(81.6%) 감소했다.

한화에어로스페이스(2조9000억원), 포스코퓨처엠(1조1000억원) 등 대규모 유상증자 영향이 사라진 기저효과 탓이다.

지난달 유상증자는 5894억원으로 전월(4조1836억원)보다 85.9% 감소했다.

기업공개(IPO) 역시 2968억원에 그쳐 전월(6299억원)보다 52.9% 줄었다. 대형 기업공개가 부재한 가운데 코스닥 상장을 위한 중소형 IPO 위주로 진행됐다.

회사채 발행액은 18조6296억원으로 같은 기간 20.5% 줄었다.

일반회사채(8620억원), 금융채(16조9409억원), 자산유동화증권(ABS·8267억원) 모두 감소했다.

단기자금 조달 수단인 기업어음(CP)과 단기사채 발행액은 총 133조9838억원으로 전월보다 3.5% 줄었다.

CP가 17.9% 감소했고, 단기사채는 3.7% 증가했다.